Dit is waarom een tandartsverzekering vaak weggegooid geld is

Veel Nederlanders kiezen jaarlijks voor een tandartsverzekering, maar uit onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl blijkt dat dit vaak weggegooid geld is. In veel gevallen betaal je bijna net zoveel aan premie als je maximaal vergoed krijgt. Soms loopt dit op tot wel 94 procent van de maximale vergoeding.

Uit het onderzoek blijkt dat je pas voordeel hebt van een tandartsverzekering als je bijna de volledige vergoeding gebruikt. Een voorbeeld: Piet heeft een verzekering met een maximale vergoeding van 500 euro en betaalt daarvoor 443,40 euro per jaar aan premie. Zijn verzekeraar vergoedt 100 procent van de behandelkosten, maar hij betaalt bijna 89 procent van zijn vergoeding zelf via de premie. Als Piet geen dure behandelingen nodig heeft, kan hij beter het geld voor de premie opzijzetten.

Een ander voorbeeld: Anna heeft een verzekering met een maximale vergoeding van 500 euro, maar haar verzekeraar vergoedt slechts 75 procent van de kosten. Ze betaalt 347,40 euro per jaar aan premie en daarnaast nog 25 procent van de behandelkosten. Uiteindelijk betaalt ze bij volledige benutting van de vergoeding maar liefst 472,40 euro uit eigen zak. In dit geval levert de verzekering nauwelijks voordeel op.

Is een tandartsverzekering echt nodig?

Volgens zorgverzekeringsdeskundige Jeremy Broekman is het belangrijk om goed te kijken naar je tandartsbehoeften voor het komende jaar. "Vraag je tandarts of er dure behandelingen aankomen. Als je alleen voor een controle of gebitsreiniging gaat, ben je meestal goedkoper uit zonder verzekering", legt hij uit.

De meeste mensen hebben geen dure ingrepen nodig. Zij kunnen het geld dat ze anders aan premie zouden betalen beter sparen voor onverwachte tandartskosten.