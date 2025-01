Schrijnend: Jessica (32) laat al haar tanden trekken door geldgebrek

Al haar tanden laten trekken omdat ze de kosten voor de tandarts niet kan betalen: het is het schrijnende verhaal van de 32-jarige Jessica (niet haar echte naam). "Het klinkt pijnlijk, en dat is het ook," verzekert ze. "Het was een heftig besluit, maar ik ben stiekem wel blij dat ik het heb gedaan." En ze is niet de enige Nederlander die de tandartskosten niet meer kan betalen blijkt uit het Hart van Nederland-panel.

Jessica, moeder van drie kinderen, heeft het financieel zwaar. Ze stond voor de keuze: 3.000 euro betalen voor een behandeling om haar gebit weer gezond te maken, of haar eigen risico betalen en al haar tanden laten trekken. "Voor mij was er geen andere oplossing. Ik had simpelweg geen geld voor de tandvleesbehandeling," vertelt ze in Nieuws van de Dag.

Het bleek een grote uitdaging om een tandarts te vinden die bereid was alle tanden – ook de gezonde – te trekken. Haar eigen tandarts weigerde de ingreep en verwees haar door naar het ziekenhuis. "Daar weigerden ze in eerste instantie ook," vertelt Jessica. "De kaakchirurg wilde het niet doen, maar na goed overleg besloten ze me toch te helpen."

Jessica zag vanzelfsprekend enorm op tegen om de operatie, ze is namelijk bang voor de tandarts. "ik zweette mij helemaal kapot in het ziekenhuis." Na de operatie was het nog niet gelijk klaar, Jessica kreeg last van zware ontstekingen. "Ik kan nu pas sinds kort weer een beetje eten."

Tandartskosten moet weer terug in basispakket

Jessica vindt dat deze drastische beslissing voorkomen had kunnen worden als tandartskosten weer in het basispakket van de zorgverzekering zouden zitten. "Ik ben vast niet de enige in Nederland die tegen deze hoge kosten aanloopt. Veel mensen kunnen het niet meer betalen. Ik durf mijn verhaal te delen, maar anderen lopen met een verrot gebit rond. Ze moeten dit gewoon weer gaan vergoeden."

Haar verhaal staat niet op zichzelf, blijkt uit een representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder ruim 2.000 deelnemers. Zo geeft 17 procent aan (bijna) nooit naar de tandarts te gaan, terwijl 63 procent wél iedere zes maanden een controle laat doen.

Van de groep die zelden of nooit naar de tandarts gaat, zegt 36 procent dat dit komt omdat ze het niet kunnen betalen. Ruim een vijfde (22 procent) heeft angst voor de tandarts. Daarnaast geeft 30 procent aan geen last te hebben van het gebit en daarom niet te gaan.

Sociaal isolement

Germen Versteeg van Denticien ziet vaker vergelijkbare gevallen. "Wij horen regelmatig dit soort schrijnende verhalen. Het is een vorm van verborgen armoede," legt hij uit. Volgens Versteeg zijn het niet alleen ouderen die in deze situatie terechtkomen. "Ook mensen in de twintig en dertig jaar komen bij ons langs."

Versteeg legt uit dat mensen bij geldgebrek vaak als eerste de controlebeurten bij de tandarts overslaan. "Ze gaan jarenlang niet, waardoor de klachten langzaam erger worden. Op een gegeven moment wordt de pijn zo ondraaglijk dat ze wel moeten gaan. Dan worden ze geconfronteerd met enorme kosten."

Maar de problemen houden daar niet op. "Een slecht gebit leidt vaak tot sociaal isolement. Mensen blijven liever thuis omdat ze zich schamen. Ook het zelfvertrouwen lijdt eronder."