Gratis behandeling bij de tandarts voor mensen met weinig geld

Zorg

Vandaag, 11:15

82 tandartspraktijken openen zaterdag hun deuren voor mensen met weinig geld. Tijdens deze eerste Landelijke Tandartsdag worden in 31 dorpen en steden in het hele land ongeveer duizend mensen met acute problemen aan hun gebit geholpen. Het initiatief bestond al vijf jaar in Rotterdam, maar is nu uitgebreid om ook een duidelijk signaal af te geven aan politiek Den Haag, meldt initiatiefnemer Anna Tak van Stichting ANDERS NL.

In totaal hebben 2200 mensen zich aangemeld voor de dag, meer dan er zaterdag geholpen kunnen worden. Voor de groep die nu niet aan de beurt komt, wordt gekeken hoe ze alsnog geholpen kunnen worden, vertelt Tak. Mensen werden via speciale teams en instanties als het Leger des Heils en de Voedselbank benaderd voor het gratis tandartsbezoek. "Het ging als een lopend vuurtje."

De 32-jarige Jessica liet al haar tanden trekken omdat ze de kosten voor de tandarts niet kan betalen:

Tanden en kiezen steeds vaker onnodig getrokken
7:56

Tanden en kiezen steeds vaker onnodig getrokken

Grijs gebied

Het gaat volgens Tak om een "zeer diverse" groep mensen: van iemand in de AOW die geen wortelkanaalbehandeling kan betalen tot mensen die diep in de schulden zitten, werkenden met een laag inkomen en ongedocumenteerden. Tak legt uit dat voor daklozen al een regeling bestaat. Wel komen er zaterdag mensen aan de beurt in een "grijs gebied", een groep die nog wel een dak boven het hoofd heeft, bijvoorbeeld door bij bekenden op de bank te slapen.

Tijdens de tandartsdag ligt de focus op noodbehandelingen als wortelkanaalbehandelingen, vullingen plaatsen en tanden herstellen. "Een normaal gebit moet kunnen eten, praten, slapen, lachen en werken", legt Tak uit. Ze noemt als voorbeeld een kassamedewerker die wordt aangesproken vanwege een gebroken voortand.

Tandarts mijden

Meer dan 640.000 Nederlanders met acute klachten mijden de tandarts vanwege de kosten. Tak vertelt dat het probleem steeds duidelijker wordt. Daarom is de actie nu landelijk, maar het blijft "pleisters plakken". Tak vindt het "belachelijk" dat tandartspraktijken nu voor de kosten opdraaien en roept het kabinet op om basale mondzorg toegankelijk te maken.

Er wordt al gesproken over een tweede Landelijke Tandartsdag, maar Tak benadrukt tegelijkertijd dat het niet de bedoeling is dat tandartspraktijken het probleem oplossen. "Als Den Haag over een paar jaar met een regeling komt, dan willen we kijken hoe we mensen die de tandarts mijden vanwege de kosten tot die tijd kunnen helpen. Maar er moet wel een eindpunt zijn."

ANP

