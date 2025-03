Veel Nederlanders kampen met kiespijn ondanks goed poetsen

Bijna een op de zeven Nederlanders die twee keer per dag hun tanden poetst, ervaart regelmatig kiespijn. Ook bloedend tandvlees is een veelvoorkomend probleem: zo’n twintig procent van de mensen heeft hier weleens last van. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder 9500 Nederlanders.

Al haar tanden laten trekken omdat ze de kosten voor de tandarts niet kan betalen: het is het schrijnende verhaal van de 32-jarige Jessica. In de bovenstaande video doet ze haar verhaal.

Uit de enquête blijkt dat goed poetsen klachten kan verminderen. Mensen die trouw twee keer per dag hun tanden poetsen, ervaren minder vaak pijn of bloedend tandvlees dan mensen die dit minder vaak doen. Toch zijn mondproblemen nog steeds wijdverspreid.

Driekwart van de volwassenen zegt zich aan het advies te houden en twee keer per dag te poetsen. Toch poetst 23 procent slechts één keer per dag en geeft 2 procent aan nog minder vaak hun tandenborstel te pakken.

Gezondheidsrisico’s door slechte mondzorg

Ruim een kwart van de Nederlanders vindt zijn eigen mondgezondheid onder de maat. Dit onderzoek keek alleen naar mensen met hun natuurlijke tanden en kiezen, dus mensen met een kunstgebit zijn niet meegerekend.

Volgens het CBS kan een slechte mondgezondheid verder gaan dan alleen pijn of bloedend tandvlees. Het zou ook kunnen bijdragen aan ernstige gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, reuma, nier- en longziekten, overgewicht en zelfs complicaties tijdens de zwangerschap.

ANP