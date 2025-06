Bijna kwart van de Nederlanders gaat niet naar tandarts vanwege de kosten

Bijna een kwart van de Nederlandse volwassenen stelt een tandartsbezoek uit of slaat het zelfs helemaal over vanwege geldzorgen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat zich richt op kansenongelijkheid in Nederland. In totaal zegt 22,9 procent van de 18-plussers dit in 2024 te hebben gedaan.

Geen geld voor tandpasta, shampoo of deodorant omdat je nog maar net eten kunt kopen. Voor 1 op de 5 Nederlanders is het werkelijkheid. Dat zijn er steeds meer: vorig jaar was dat getal nog 1 op de 7. In de bovenstaande video vertelt Ron over zijn situatie.

Vooral mensen met het laagste inkomen en vermogen laten hun gebit vaker links liggen. In deze groep heeft maar liefst één op de drie volwassenen het tandartsbezoek in het afgelopen jaar gemeden. Maar het blijft daar niet bij: ook de gang naar de huisarts – die juist wel wordt vergoed – wordt opvallend vaker uitgesteld door mensen met weinig geld.

Volgens het CBS voelen mensen met een smalle beurs zich ook minder kansrijk in de zorg. Zo zegt 15 procent van de minst vermogende Nederlanders dat zij denken minder toegang te hebben tot goede zorg. In de rijkste groep denkt slechts 3 procent daar zo over.

Minder vertrouwen in huisarts

Opvallend is ook het verschil in hoe serieus mensen zich genomen voelen door hun huisarts. Waar 92 procent van de ouderen (65+) zich serieus genomen voelt, is dat bij jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar slechts zo’n 75 procent.

Het onderzoek is onderdeel van het jaarlijkse Belevingenonderzoek van het CBS en gaat dit jaar specifiek over ongelijkheid in kansen. Daarin zijn ook andere terreinen onderzocht, zoals onderwijs, werk en wonen.

Op school ervaart een op de vijf volwassenen dat de financiële situatie van hun ouders hun kansen heeft beperkt. In sommige grensgebieden, zoals Zeeuws-Vlaanderen, denkt bijna een kwart van de inwoners dat hun woonplaats een negatieve invloed heeft of had op hun onderwijskansen.