Oproep aan kabinet: tandarts snel terug in basispakket

Dinsdag overhandigde organisatie Dokters van de Wereld een petitie aan de Tweede Kamer, gesteund door 330.000 handtekeningen. De boodschap is helder: mondzorg moet terug in het basispakket. Dinsdag en woensdag bespreekt de Tweede Kamer de zorgplannen van het kabinet.

Voor het Tweede Kamergebouw stond een lege tandartsstoel, symbool voor de vele mensen die de tandarts uit financiële overwegingen mijden. Samen met twee tandartsen is Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld, in Den Haag. In Nederland kunnen anderhalf miljoen mensen de tandarts niet betalen, met ernstige gevolgen voor hun gezondheid, zegt Dokters van de Wereld.

Met de petitie roept Dokters van de Wereld de politiek op om het mondzorgbeleid niet langer uit te stellen. Minister Agema heeft het Zorginstituut gevraagd om een advies over mondzorg in het basispakket, maar dat advies wordt pas in 2026 verwacht. “Het politieke en maatschappelijke draagvlak is er voor mondzorg in het basispakket, maar dit kabinet schuift deze urgentie gemakshalve opzij,” vindt Dokters van de Wereld-directeur Jasper Kuipers.

2:03 Rotterdamse tandartsen bieden gratis behandeling aan: 'Op een gegeven moment durf je niet meer'

Gezondheidsproblemen

Een verwaarloosd gebit leidt volgens de actievoerders niet alleen tot pijn, maar kan ook serieuze gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, geven. Verder kan het resulteren in niet meer kunnen werken en mentale problemen geven. Dokters van de Wereld heeft daarom een mobiele tandarts-bus waarin je je gratis kunt laten behandelen. “Ondanks de inzet van gemeenten en maatschappelijke initiatieven blijft onze hulp een druppel op een gloeiende plaat”, aldus Kuipers.

Michel Retel, een ex-dakloze patiënt die onlangs is behandeld door Dokters van de Wereld, vertelt: "Voor mij betekent een goed gebit ook een gezond lichaam. Om weer terug te keren in de maatschappij, moet je een goed gebit hebben. Ik heb nog wel een uitkering, maar het laatste waar ik geld voor heb is de tandarts. Ik denk dat mondzorg in het basispakket moet zitten, zeker voor de minima".