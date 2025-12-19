Nieuwe wetten in 2026: deze veranderingen raken bijna iedereen

Op de eerste dag van het nieuwe jaar gaan traditioneel veel nieuwe wetten en regels in. Ook aankomend jaar verandert er weer het nodige: van een hoger minimumloon tot nieuwe regels voor huurders, automobilisten en zorgverzekerden. In dit artikel zet Hart van Nederland de grootste veranderingen in 2026 op een rijtje.

Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt van €14,40 naar €14,71 bruto per uur. Omdat de AOW en veel uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon, stijgen ook deze mee door de inflatie. Wie een modaal inkomen heeft (ongeveer €3.704 bruto) ziet zijn nettoloon met zo’n €26 per maand stijgen.

Kinderopvangtoeslag

Werkende ouders komen volgend jaar sneller in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In 2025 kregen ouders met een gezamenlijk inkomen tot €47.403 de maximale vergoeding van 96 procent. Die inkomensgrens wordt in 2026 verhoogd naar €56.412. Ook stijgen de maximale uurprijzen waarover ouders toeslag kunnen krijgen.

Het kindgebonden budget gaat iets omhoog voor alleenstaande ouders met een inkomen tot €29.736 en voor stellen tot €39.141. Ouders met een hoger inkomen krijgen juist iets minder dan in 2025.

Meer zorgkosten vallen onder het basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid. Mensen mogen voortaan drie keer per jaar een vergoeding krijgen voor een stoppen-met-rokenprogramma, in plaats van één keer.

Ook worden fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met ernstige axiale spondyloartritis en chronische ontstekingsziekten vergoed uit het basispakket. Verder telt het niet langer mee voor het eigen risico als een huisarts advies vraagt bij een medisch specialist of de geestelijke gezondheidszorg.

Rood vlees zou duurder moeten worden door de stijgende zorgkosten. Waarom dat zo is zie je in deze video:

2:20 Zo veel duurder zou rood vlees moeten worden wegens stijgende zorgkosten

Drinkwater

Drinkwater wordt volgend jaar voor sommige mensen duurder, terwijl anderen juist minder gaan betalen. Het verschil zit in het drinkwaterbedrijf dat bij jou de kraan vult.

Zo betalen klanten van Brabant Water vanaf 1 januari 10 cent meer per 1.000 liter, waardoor het tarief uitkomt op €1,51. Bij Vitens stijgt de prijs met 9 cent naar €1,34 per 1.000 liter. Voor klanten van Evides is er juist goed nieuws: zij betalen vanaf volgend jaar 8 cent minder betalen, wat het tarief op €1,32 brengt. Wie meer betaalt en wie profiteert, hangt dus volledig af van de leverancier.

Meer huurtoeslag, maar ook hogere huren

Ongeveer 170.000 extra huishoudens krijgen recht op huurtoeslag. De maximale huurgrens om in aanmerking te komen vervalt namelijk. Daarnaast krijgen meer jongeren onder de 21 jaar recht op huurtoeslag en kunnen huurders van 21 jaar en ouder meer geld ontvangen.

Wel mogen de huren stijgen. In de middensector mag de huur maximaal 6,1 procent omhoog. In de vrije sector is dat 4,4 procent. De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen volgt later en gaat pas in juli.

Hogere accijnzen en veranderingen voor auto’s

De brandstofaccijns stijgt: benzine wordt 6 cent per liter duurder, diesel 4 cent en lpg 1 cent per liter. Daarnaast verandert de energiebelasting. De vaste korting wordt ongeveer €6 per jaar lager. Gas wordt 0,1 cent per kuub duurder, terwijl elektriciteit voor consumenten juist 1,3 cent per kWh goedkoper wordt.

Voor automobilisten verandert er veel. Elektrische auto’s gaan 70 procent van de normale wegenbelasting betalen. Voor plug-in hybrides vervalt de korting volledig. Eigenaren van een kampeerauto betalen voortaan de helft van de reguliere wegenbelasting.

De bijtellingskorting voor uitstootvrije auto’s wordt verlaagd naar maximaal €1.200 per jaar. Zakelijke rijders met een auto ouder dan vijftien jaar betalen in 2026 35 procent bijtelling over de dagwaarde, maar alleen als hun auto in 2025 al onder de regeling viel.

Prijs treinkaartjes en abonnementen NS

Vanaf 1 januari stijgen de prijzen van treinkaartjes gemiddeld met 6,5 procent. Wie slim is, kan nog steeds besparen: koop je kaartje minimaal 24 uur van tevoren en reis je buiten de spits, dan kun je profiteren van korting via de NS PrijsTijd Deal.

Slimme meter verplicht voor verbetering klimaat

Huishoudens met een analoge energiemeter krijgen te maken met een verplichte vervanging. De installatie van een slimme of digitale meter wordt verplicht. Netbeheerders nemen contact op; weigeren is in 2026 niet meer mogelijk.

Strengere regels tegen criminaliteit

Nieuwe wetten moeten de aanpak van georganiseerde criminaliteit versterken. Zo wordt het strafbaar om geheime ruimtes in auto’s te bouwen om bijvoorbeeld drugs of geld te verbergen.

Rente en alimentatie

De maximale rente die banken en kredietverstrekkers mogen rekenen, daalt van 14 naar 12 procent. Ook stijgt de alimentatie die ex-partners met kinderen moeten betalen na een scheiding met 4,6 procent.

Overheidszaken volledig online

Wetten tegen discriminatie en ongelijke behandeling gaan voortaan ook gelden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Daarnaast mogen burgers en bedrijven alle officiële zaken met de overheid volledig online afhandelen, zonder verplicht fysiek contact.

Verbod op bijzondere huisdieren

Boeren en veetransporteurs mogen geen elektrische veeprikker meer gebruiken. Het hulpmiddel was al beperkt toegestaan, maar wordt nu volledig verboden.

Ook komt er een houdverbod op naaktkatten en vouwoorkatten. Alleen dieren die vóór 1 januari 2026 al gechipt zijn, mogen blijven. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete van €1.500.

Meer begeleiding bij het vinden van werk

Tot slot komt er extra ondersteuning voor jongeren, met én zonder diploma, om na hun opleiding sneller aan het werk te komen.

De nieuwe regels raken bijna iedereen, of het nu gaat om loon, wonen, zorg of autorijden. Sommige veranderingen leveren meer geld op, andere juist extra kosten. Wie niet voor verrassingen wil komen te staan, doet er goed aan rond de jaarwisseling te controleren wat er voor de eigen situatie verandert.