Nederlanders verwachten meer geknal in aanloop vuurwerkverbod, deel gaat verbod negeren

De spanning loopt op in aanloop naar oud en nieuw. Nu dit de laatste jaarwisseling is waarop Nederlanders zelf vuurwerk mogen kopen en afsteken, verwacht een grote meerderheid dat er extra hard geknald gaat worden. Volgens het Hart van Nederland-panel denkt 86 procent dat dit de meest knallende jaarwisseling ooit wordt. Bijna de helft maakt zich daar zorgen over, terwijl 11 procent het juist een aantrekkelijk vooruitzicht vindt.

Het landelijke vuurwerkverbod gaat volgend jaar in. Maar veel vertrouwen is er niet. Ruim twee derde (67 procent) van de Nederlanders denkt dat het verbod nauwelijks gaat helpen tegen de onrust en het geweld dat jaarlijks oplaait rond de jaarwisseling. Uit eerder onderzoek bleek al dat vooral de groep die toch al vuurwerk afsteekt, dat dit jaar juist meer van plan is.

Vanaf volgend jaar mag er dus niet meer zelf geknald worden. Vuurwerkverkopers vertellen in de onderstaande video dat zij zien dat sommige mensen nu al gaan hamsteren om ook de komende jaren te kunnen blijven knallen:

0:57 Veel belangstelling voor vuurwerk dit jaar: 'Gaan er met een klapper uit'

Afsteken ondanks verbod

Opvallend is dat een flinke groep de regels volgend jaar naast zich neer wil leggen. Zo zegt 13 procent van de Nederlanders van plan te zijn tóch vuurwerk af te steken, ondanks het nationale verbod. Daarmee lijkt het verbod nog voor de invoering onder druk te staan.

Ook over de handhaving van het verbod heerst pessimisme. Maar liefst 80 procent denkt dat de politie het verbod niet kan controleren. Een kwart vreest zelfs dat het door het verbod juist verder uit de hand gaat lopen en de overlast toeneemt.