Staatssecretaris belooft vuurwerkverkopers 'nette compensatie' vanwege verbod

Het kabinet werkt aan een compensatieregeling voor de vuurwerkbranche naar aanleiding van het landelijk verbod op consumentenvuurwerk, dat vanaf volgend jaar geldt. Dat maakt demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) maandagmiddag bekend na een gesprek met de branche.

Door een nieuwe wet moet vanaf 2026 niet alleen het afsteken stoppen, maar ook de verkoop. Vuurwerkverkopers maken zich grote zorgen over de gevolgen van het verbod, meldde het AD maandagochtend. Ze willen duidelijk over een mogelijke vergoeding voor het stoppen van hun werk en handel.

Afgelopen jaarwisseling trokken vuurwerkhandelaren ook al aan de bel over het aankomende verbod:

2:02 Meer en meer gemeenten kiezen voor vuurwerkverbod

Het kabinet is volgens Aartsen dus bezig met een 'nette nadeelcompensatie'. Chris Jansen (PVV), de voorganger van Aartsen, zei in het voorjaar dat importeurs en verkopers van vuurwerk maximaal 50 miljoen euro kunnen verwachten als het verbod volgend jaar ingaat.

Uitwerking verbod

Het kabinet werkt nog aan de details van het vuurwerkverbod. Die gaan onder meer over de voorwaarden waaronder verenigingen of stichtingen een uitzondering op het vuurwerkverbod kunnen aanvragen. De organisaties moeten bijvoorbeeld een veiligheidsplan opstellen en mogen maximaal 200 kilogram vuurwerk afsteken, staat in een conceptversie.