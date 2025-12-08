Grote onrust bij vuurwerkverkopers om aankomend afsteekverbod

Met het landelijke afsteekverbod dat begin volgend jaar ingaat, slaan Nederlanders nu nog massaal vuurwerk in. Voor winkels lijkt het een topjaar, maar volgens het AD maakt de sector zich achter de schermen grote zorgen. Door een nieuwe wet moet vanaf 2026 niet alleen het afsteken stoppen, maar ook de verkoop. Voor zo’n achthonderd verkopers en tien importeurs is totaal onduidelijk hoe ze daarna verder moeten.

Ondernemers zitten daarom rond de tafel met staatssecretaris Aartsen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij willen duidelijkheid over compensatie, maar die blijft uit. Een Amsterdamse handelaar zegt tegen de krant dat hij bang is voor “een fooi” terwijl zijn zaak straks moet sluiten.

Afgelopen jaarwisseling trokken vuurwerkhandelaren ook al aan de bel over het aankomende verbod:

2:02 Meer en meer gemeenten kiezen voor vuurwerkverbod

Dit verkoopseizoen loopt als een trein: bestellingen komen eerder binnen en er wordt meer gekocht dan vorig jaar. Maar achter die drukte schuilt onrust. Volgens voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is het voor veel ondernemers een hard gelag dat ze op 31 december mogelijk voorgoed de deur dichttrekken.

Onduidelijkheid over compensatie

De Tweede Kamer heeft wel beloofd dat de schade wordt gecompenseerd, maar hoe dat moet, is volstrekt onduidelijk. Groeneveld noemt het “echt maatwerk”, omdat sommige ondernemers slechts een klein deel van hun omzet uit vuurwerk halen, terwijl anderen volledig afhankelijk zijn van de verkoop. Sommige winkeliers dreigen personeel te moeten ontslaan of vast te blijven zitten aan dure huurcontracten.

Eerder berekende Groeneveld dat de schade richting een miljard euro zou kunnen gaan als vuurwerk abrupt verboden werd. Omdat dit jaar nog mag worden verkocht, verwacht hij nu lagere schade, al durft hij geen bedrag te noemen. Grote vraag blijft wat er moet gebeuren met onverkochte voorraad. Winkeliers verkopen momenteel meer dan vorig jaar, maar volgens Groeneveld is het “een illusie” dat iedereen op oudejaarsdag helemaal leeg is.