Nog één keer knallen vóór het verbod: topdrukte bij vuurwerkwinkels

Het loopt storm bij vuurwerkverkopers. Ze openen hun webwinkels eerder en draaien meer omzet. Dat lijkt alles te maken te hebben met het naderende vuurwerkverbod. Een woordvoerder van belangenorganisatie Pyrotechniek Nederland laat weten dat consumenten nog een keer los lijken te willen gaan. "Verkopers merken dat ook en spelen daarop in."

Er bestaat volgens de organisatie een goede kans dat er schaarste ontstaat, omdat importeurs niet veel meer hebben ingekocht dan vorig jaar. Frits Broks is eigenaar van de Rijswijkse en Zoetermeerse vuurwerkhallen. Hij opende zijn webwinkel een week eerder dan vorig jaar, nadat hij werd platgebeld door klanten. "Het loopt storm. Het lijkt op taferelen die we rond de millenniumwisseling meemaakten."

Broks haalde in een week al meer dan de helft van zijn normale novemberomzet binnen. "Klanten geven gemiddeld 40 à 50 euro uit. We zien veel klanten die al jaren niet meer aan vuurwerk deden terugkomen."

Vuurwerkslachtoffer Jan denkt niet dat het vuurwerkverbod gaat werken. In deze video legt hij uit waarom:

2:20 Vuurwerkslachtoffer Jan: mogelijk verbod gaat niet werken tegen overlast

Schaarste door minder inkoop

Jan de Wit, eigenaar van vijf winkels in Noord-Brabant, opende zijn webshop twee weken eerder dan vorig jaar. "Het is veel drukker en het gaat om hogere bedragen. De liefhebbers hebben hun bestellingen nu al gedaan om zeker te zijn dat ze hun producten krijgen." Ook De Wit boekte al veel meer omzet dan vorig jaar rond deze tijd.

De Wit koos ervoor om minder in te kopen met het oog op een naderend verbod. Hij weet zeker dat er schaarste gaat komen. "Veel van mijn collega's hebben ook minder ingekocht met het oog op het naderende verbod. Niemand wil met onverkoopbaar vuurwerk blijven zitten." Boven zijn webshop prijkt dan ook een banner waarop zijn klanten worden gewaarschuwd voor dreigende tekorten.

Als er schaarste ontstaat, weet De Wit wel waar zijn klanten naartoe gaan. "We horen dagelijks van ze dat ze naar België gaan. Ze staan daar al weekenden lang in de rij."