Jongen zwaargewond nadat vuurwerk in hand ontploft in Groningen

Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt in Groningen, nadat er vuurwerk in zijn hand ontplofte. Dat bevestigt de politie.

Het incident gebeurde op de Concourslaan, vlak bij de ingang van het Groningse Stadspark. Het slachtoffer is op straat behandeld en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.