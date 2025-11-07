Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brabantse Natasja tegen vuurwerkopslag: 'Als het mis gaat, gaat er een woonwijk de lucht in'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:20

Link gekopieerd

De Nederlandse Natasja van Steenbrugge uit Baarle-Hertog is een handtekeningenactie gestart om de komst van een vuurwerkloods met een capaciteit van 2,5 ton pal tegenover haar huis tegen te gaan. Het idee van zo'n loods geeft haar een onveilig gevoel. Volgens Natasja is dat vragen om problemen.

"Het gaat niet alleen om mij, het gaat om alle 10.000 inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Er zitten hier al een paar sigarettenwinkels, een groot tankstation en een opslag met rode diesel en veel gasflessen. Als het mis gaat, gaat er opnieuw een hele woonwijk de lucht in. Hebben we dan niets geleerd van het verleden?", refereert ze aan vuurwerkramp in Enschede van 25 jaar geleden. "We willen gehoord worden, niet herdacht."

Meenemen in advies aan minister

Burgemeester Philip Loots begrijpt de angsten en hij laat aan Hart van Nederland weten dat hij de handtekeningenactie meeneemt in zijn advies aan de minister: "Vijfhonderd bezwaarschriften is niet iets waarvan je kan zeggen: dat bestaat niet. Het bestaat wel degelijk."

De betreffende vuurwerkhandelaar was niet beschikbaar voor een reactie.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Volgende stad aan de beurt: algeheel vuurwerkverbod in Zwolle
Volgende stad aan de beurt: algeheel vuurwerkverbod in Zwolle
'Vrouw bespoten met vloeistof na aanspreken jongeren op vuurwerk'
'Vrouw bespoten met vloeistof na aanspreken jongeren op vuurwerk'
Groot deel kindervuurwerk afgekeurd: dit mag niet meer verkocht worden
Groot deel kindervuurwerk afgekeurd: dit mag niet meer verkocht worden
Mathilde verloor man Hans bij vuurwerkramp: 'Waar ik kracht vandaan heb gehaald, weet ik niet'
Mathilde verloor man Hans bij vuurwerkramp: 'Waar ik kracht vandaan heb gehaald, weet ik niet'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.