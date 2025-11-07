Brabantse Natasja tegen vuurwerkopslag: 'Als het mis gaat, gaat er een woonwijk de lucht in'

De Nederlandse Natasja van Steenbrugge uit Baarle-Hertog is een handtekeningenactie gestart om de komst van een vuurwerkloods met een capaciteit van 2,5 ton pal tegenover haar huis tegen te gaan. Het idee van zo'n loods geeft haar een onveilig gevoel. Volgens Natasja is dat vragen om problemen.

"Het gaat niet alleen om mij, het gaat om alle 10.000 inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Er zitten hier al een paar sigarettenwinkels, een groot tankstation en een opslag met rode diesel en veel gasflessen. Als het mis gaat, gaat er opnieuw een hele woonwijk de lucht in. Hebben we dan niets geleerd van het verleden?", refereert ze aan vuurwerkramp in Enschede van 25 jaar geleden. "We willen gehoord worden, niet herdacht."

Meenemen in advies aan minister

Burgemeester Philip Loots begrijpt de angsten en hij laat aan Hart van Nederland weten dat hij de handtekeningenactie meeneemt in zijn advies aan de minister: "Vijfhonderd bezwaarschriften is niet iets waarvan je kan zeggen: dat bestaat niet. Het bestaat wel degelijk."

De betreffende vuurwerkhandelaar was niet beschikbaar voor een reactie.