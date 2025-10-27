Terug

Groot deel kindervuurwerk afgekeurd: dit mag niet meer verkocht worden

Vandaag, 11:09

Met nog twee maanden te gaan tot de jaarwisseling, wordt de veiligheid van onder meer kindervuurwerk weer onder de loep genomen. Van het geteste kindervuurwerk is 37,5 procent afgekeurd omdat het een groot risico kan vormen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in totaal veertig fonteinen, knetterpellets en flitstabletten getest.

Tijdens de test explodeerden twee fonteinsoorten in de categorie kindervuurwerk. Soms ontbraken veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. Daarover heeft de ILT opdracht gegeven dit zo snel mogelijk te herstellen.

Creazy Face

1569-silver

1743-1569-silver-2022-1

Creazy Sven

2-145

1743-2-146-2022-1

Escalada (blauw)

LE16008-3

LS202352-02582-01

Escalada (geel)

LE16008-1

LS202352-02582-01

Escalada (rood)

LE16008

LS202352-02582-01

Fountain Festival

2576-1

2463-F1-250-2576001

Funny Fountain

2-155

1743-2-155-2022-1

Funny Troela

1787-10

1743-1787-2022-1

Helloween Scary Fountains

02585 (LE16008-1)

LS202215-02585-02

Mach 2

1961 (LE16008)

LS202205-1961-01

Red & Green Fountain

HR1709

HL-SQS-15

Red & Silver Fountain

HR1706

HL-SQS-15

Sky Dance

2-156

1743-2-156-2022-1

White Fountain

HR1705

HL-SQS-15

Yellow & White Fountain

HR1707

HL-SQS-15

Het afgekeurde kindervuurwerk moet van de markt worden gehaald en vernietigd. Een andere belangrijke reden voor het afkeuren van het zogenoemde F1-vuurwerk is dat de vonken of brandende delen te hoog worden uitgestoten. Deze moeten binnen een cirkel van 1 meter blijven. Ook mag het meeste kindervuurwerk maximaal 7,5 gram kruit bevatten.

Een algeheel vuurverbod komt steeds steeds dichterbij. Toch gaat volgens vuurwerkslachtoffer Jan een mogelijk verbod niet werken:

Vuurwerkslachtoffer Jan: mogelijk verbod gaat niet werken tegen overlast
2:20

Vuurwerkslachtoffer Jan: mogelijk verbod gaat niet werken tegen overlast

Onder het vuurwerk in de categorie F1 vallen onder meer sterretjes en knalerwten. In de tests richtte de inspectie zich vooral op de producten met het hoogste risico.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

