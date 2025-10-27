Groot deel kindervuurwerk afgekeurd: dit mag niet meer verkocht worden

Met nog twee maanden te gaan tot de jaarwisseling, wordt de veiligheid van onder meer kindervuurwerk weer onder de loep genomen. Van het geteste kindervuurwerk is 37,5 procent afgekeurd omdat het een groot risico kan vormen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in totaal veertig fonteinen, knetterpellets en flitstabletten getest.

Tijdens de test explodeerden twee fonteinsoorten in de categorie kindervuurwerk. Soms ontbraken veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. Daarover heeft de ILT opdracht gegeven dit zo snel mogelijk te herstellen.

Naam artikel Artikelnummer Batchnummer (productielijn) Creazy Face 1569-silver 1743-1569-silver-2022-1 Creazy Sven 2-145 1743-2-146-2022-1 Escalada (blauw) LE16008-3 LS202352-02582-01 Escalada (geel) LE16008-1 LS202352-02582-01 Escalada (rood) LE16008 LS202352-02582-01 Fountain Festival 2576-1 2463-F1-250-2576001 Funny Fountain 2-155 1743-2-155-2022-1 Funny Troela 1787-10 1743-1787-2022-1 Helloween Scary Fountains 02585 (LE16008-1) LS202215-02585-02 Mach 2 1961 (LE16008) LS202205-1961-01 Red & Green Fountain HR1709 HL-SQS-15 Red & Silver Fountain HR1706 HL-SQS-15 Sky Dance 2-156 1743-2-156-2022-1 White Fountain HR1705 HL-SQS-15 Yellow & White Fountain HR1707 HL-SQS-15

Het afgekeurde kindervuurwerk moet van de markt worden gehaald en vernietigd. Een andere belangrijke reden voor het afkeuren van het zogenoemde F1-vuurwerk is dat de vonken of brandende delen te hoog worden uitgestoten. Deze moeten binnen een cirkel van 1 meter blijven. Ook mag het meeste kindervuurwerk maximaal 7,5 gram kruit bevatten.

Een algeheel vuurverbod komt steeds steeds dichterbij. Toch gaat volgens vuurwerkslachtoffer Jan een mogelijk verbod niet werken:

2:20 Vuurwerkslachtoffer Jan: mogelijk verbod gaat niet werken tegen overlast

Onder het vuurwerk in de categorie F1 vallen onder meer sterretjes en knalerwten. In de tests richtte de inspectie zich vooral op de producten met het hoogste risico.