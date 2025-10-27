Groot deel kindervuurwerk afgekeurd: dit mag niet meer verkocht worden

Evenementen
Vandaag, 11:09
Met nog twee maanden te gaan tot de jaarwisseling, wordt de veiligheid van onder meer kindervuurwerk weer onder de loep genomen. Van het geteste kindervuurwerk is 37,5 procent afgekeurd omdat het een groot risico kan vormen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in totaal veertig fonteinen, knetterpellets en flitstabletten getest.
Tijdens de test explodeerden twee fonteinsoorten in de categorie kindervuurwerk. Soms ontbraken veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. Daarover heeft de ILT opdracht gegeven dit zo snel mogelijk te herstellen.
Naam artikel
Artikelnummer
Batchnummer (productielijn)
Creazy Face
1569-silver
1743-1569-silver-2022-1
Creazy Sven
2-145
1743-2-146-2022-1
Escalada (blauw)
LE16008-3
LS202352-02582-01
Escalada (geel)
LE16008-1
LS202352-02582-01
Escalada (rood)
LE16008
LS202352-02582-01
Fountain Festival
2576-1
2463-F1-250-2576001
Funny Fountain
2-155
1743-2-155-2022-1
Funny Troela
1787-10
1743-1787-2022-1
Helloween Scary Fountains
02585 (LE16008-1)
LS202215-02585-02
Mach 2
1961 (LE16008)
LS202205-1961-01
Red & Green Fountain
HR1709
HL-SQS-15
Red & Silver Fountain
HR1706
HL-SQS-15
Sky Dance
2-156
1743-2-156-2022-1
White Fountain
HR1705
HL-SQS-15
Yellow & White Fountain
HR1707
HL-SQS-15
Het afgekeurde kindervuurwerk moet van de markt worden gehaald en vernietigd. Een andere belangrijke reden voor het afkeuren van het zogenoemde F1-vuurwerk is dat de vonken of brandende delen te hoog worden uitgestoten. Deze moeten binnen een cirkel van 1 meter blijven. Ook mag het meeste kindervuurwerk maximaal 7,5 gram kruit bevatten.
Een algeheel vuurverbod komt steeds steeds dichterbij. Toch gaat volgens vuurwerkslachtoffer Jan een mogelijk verbod niet werken:
Onder het vuurwerk in de categorie F1 vallen onder meer sterretjes en knalerwten. In de tests richtte de inspectie zich vooral op de producten met het hoogste risico.
