Mathilde verloor man Hans bij vuurwerkramp: 'Waar ik kracht vandaan heb gehaald, weet ik niet'

Het is dinsdag precies 25 jaar geleden dat Enschede voorgoed veranderde: de exploderende vuurwerkopslag van SE Fireworks verwoestte een woonwijk, kostte 23 mensen het leven, zorgde voor honderden gewonden en deed 200 woningen van de aardbodem verdwijnen. De wonden die de ramp veroorzaakte bij betrokkenen zitten nog diep en velen kwamen dinsdag naar het monument om te herdenken.

Mathilde van der Molen verloor 25 jaar geleden haar man Hans, die brandweerman was. Hij had zijn dienst geruild omdat een dag eerder zijn zoon 18 jaar werd. Dus eigenlijk had hij niet gewerkt die dag. Mathilde heeft zich jarenlang hard gemaakt voor gerechtigheid. Ze verwijt de gemeente dat er midden in de wijk een opslag van zo'n kaliber lag.

Haar man en zijn collega's hadden er nooit zo naartoe gestuurd mogen worden, ze hadden geen schijn van kans.

Geen overheid of instantie heeft ooit excuses aangeboden. Dat steekt. "Er hangt een zweem van duisterheid over. Dat is het smerige van het hele spel. Ze hebben zich altijd verscholen achter elkaar. Ik ben daar altijd mee bezig geweest. De schuldvraag is nooit opgelost en er is altijd weggekeken."

Waar ik de kracht vandaan heb gehaald, weet ik niet.

Indertijd hoorde ze pas een dag later dat haar man was omgekomen. Twee collega's van de brandweer kwamen aan de deur. Haar wereld stortte in, maar ze moest door voor haar drie jonge zonen. "Waar ik de kracht vandaan heb gehaald, weet ik niet. Ze waren veel te jong om hun vader te verliezen." Ze denkt nog dagelijks aan Hans en blijft zich bezighouden met het nog altijd uitblijven van excuses en daarmee rechtvaardigheid.