'Vrouw bespoten met vloeistof na aanspreken jongeren op vuurwerk'

Crime

Vandaag, 18:03

Een vrouw is maandagmiddag bespoten met een onbekende vloeistof nadat zij jongeren had aangesproken op het afsteken van vuurwerk. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het incident gebeurde in Hof van Delft.

De vrouw liep met haar hond in het park toen ze werd opgeschrikt door een harde knal. De hond schrok zo van het geluid, dat de vrouw besloot om de jongeren aan te spreken. Volgens de correspondent kreeg ze hierna een onbekende vloeistof in haar gezicht gespoten. De jongeren sloegen vervolgens op de vlucht.

De vrouw belde na het incident direct 112. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De politie heeft nog gezocht naar de daders, maar zonder resultaat.

De vrouw is door de ambulance onderzocht. Ze overweegt aangifte te doen.

