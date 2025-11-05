Terug

Volgende stad aan de beurt: algeheel vuurwerkverbod in Zwolle

Volgende stad aan de beurt: algeheel vuurwerkverbod in Zwolle

Beleid

Vandaag, 16:11

Tijdens de komende jaarwisseling mag in Zwolle geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. De gemeente kiest in plaats daarvan voor een professionele vuurwerkshow in Park de Wezenlanden, net buiten de binnenstad.

Met het verbod wil het gemeentebestuur de overlast voor mens, dier en milieu beperken. Vorig jaar waren er al enkele vuurwerkvrije zones in de stad.

Meerderheid van de Tweede Kamer is voor een algeheel vuurwerkverbod, dat is nu alleen nog niet haalbaar:

Meerderheid Tweede Kamer nu vóór een algeheel vuurwerkverbod
1:15

Meerderheid Tweede Kamer nu vóór een algeheel vuurwerkverbod

'Even wennen'

“Wij begrijpen dat dit even wennen zal zijn,” zegt burgemeester Peter Snijders. “Juist daarom bieden we een feestelijk alternatief. Hopelijk wordt dit het begin van een nieuwe traditie.”

Het landelijke verbod op consumentenvuurwerk gaat in vanaf de jaarwisseling van 2026 op 2027. Dat besluit volgde na jarenlange politieke discussies. Inmiddels hebben negentien gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, al een lokaal vuurwerkverbod ingevoerd.

Door ANP

