'Nationaal Vuurwerk op Erasmusbrug gaat definitief niet door'

'Nationaal Vuurwerk op Erasmusbrug gaat definitief niet door'

Evenementen

Vandaag, 09:15

Het Nationale Vuurwerk op de Erasmusbrug gaat komende jaarwisseling definitief niet door. Dat meldt Rijnmond. De crowdfunding leverde veel te weinig op en de gemeente Rotterdam zou niet gereageerd hebben op de noodoproep van de organisatie.

Volgens Klaas Rohde, een van de organisatoren, is het besluit onbegrijpelijk. “Ik blijf het bizar vinden dat de gemeente ervoor kiest om geen vuurwerk te doen, het is onvoorstelbaar. Ik probeer nog contact te hebben met de gemeente, ook al hebben ze allang aangegeven dat ze het niet gaan doen”, zegt hij tegen de regionale omroep.

De gemeenteraad stopte eerder dit jaar de financiering, waarna een crowdfunding werd gestart. Die bracht slechts 28 duizend euro op, terwijl de drie shows samen 1,2 miljoen euro kosten. De stichting is daarom gestopt met de inzameling.

'Onverantwoord'

Vanaf 2026 geldt een vuurwerkverbod voor particulieren. Volgens Rohde kan het nu juist onrustig worden in de stad rond de jaarwisseling: “Ik vind echt dat ze een onverantwoord risico nemen. Veel gemeenten zijn juist bezig met het opzetten van vuurwerkshows om risico’s te vermijden.”

