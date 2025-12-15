Volg Hart van Nederland
Oogarts Tjeerd stopt net voor laatste vuurwerkjaarwisseling: 'Kroon op mijn carrière'

Zorg

Vandaag, 22:02 - Update: 1 uur geleden

De laatste keer knallen hoeft oogarts Tjeerd de Faber gelukkig niet meer mee te maken in het ziekenhuis. Na morgen gaat hij met welverdiend pensioen. "Dat het landelijk verbod op vuurwerk er eindelijk door is, is de kroon op mijn carrière", vertelt hij aan Hart van Nederland. Tijdens zijn loopbaan zag hij een hoop ellende voorbijkomen.

Ziekenhuizen en huisartsenspoedposten maken zich op voor een extreem drukke jaarwisseling vol ongelukken, nu er voor de laatste keer consumentenvuurwerk mag worden verkocht en afgestoken. Jarenlang voerde De Faber campagne voor een verbod op vuurwerk.

In 2003 kwam voor hem het omslagpunt, nadat hij een 3-jarig jongetje met ernstig oogletsel op de operatietafel kreeg. "Dit moet niet de prijs zijn die we betalen om een feestje te vieren."

Spitsuur na middernacht

Tjeerd benadrukt dat oogartsen zeker geen traditie willen afpakken. "We willen behouden dat je goede ogen hebt. Vuurwerk is een van de allermooiste dingen die je kunt zien, maar het moet niet het laatste zijn. Als oogartsen zien wij te veel patiënten die dat overkomt."

Ieder jaar weer, even na middernacht, gingen de sluizen open, vertelt hij. Dan stroomden de ambulances met patiënten binnen. "Het is zo zonde, omdat het allemaal te voorkomen is. Tijdens de coronajaarwisselingen is er nauwelijks oogletsel geweest."

Hoewel hij altijd trouw de eindejaarsdienst draaide, is het dit jaar aan zijn collega's. "Ik ga lekker met vrouwlief en een glas champagne toosten op het nieuwe jaar."

Door Redactie Hart van Nederland

