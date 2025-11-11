Terug

Verkopers verwachten topdrukte, toch zijn meeste Nederlanders blij met vuurwerkverbod

Vandaag, 19:41 - Update: 2 uur geleden

Veel Nederlanders trekken dit jaar extra geld uit voor vuurwerk, blijkt uit onderzoek onder 2.523 leden van het Hart van Nederland-panel. Van de mensen die vuurwerk afsteken, zegt 22 procent dit jaar meer te gaan besteden dan voorgaande jaren. Slechts 11 procent geeft minder uit, terwijl de rest ongeveer evenveel vuurwerk gaat kopen.

Waar bij de jaarwisseling van 2019-2020 nog 35 procent van de afstekers meer dan 100 euro uitgaf, zo bleek uit panelonderzoek destijds, zegt dit jaar 46 procent meer dan 100 euro aan vuurwerk te gaan uitgeven. 16 procent zegt zelfs meer dan 300 euro uit te geven, deze - waarschijnlijk - laatste keer dat consumenten vuurwerk mogen inslaan. Dat is flink hoger dan de 9 procent van de panelleden die zes jaar geleden zoveel geld voor vuurwerk over had.

Meeste Nederlanders staan achter het verbod

Ondanks de stijgende uitgaven, is de steun voor het landelijke vuurwerkverbod ook groot. 61 procent van de Nederlanders is het eens met het verbod voor particulieren dat volgend jaar moet ingaan. Slechts 38 procent vindt het verbod onterecht, 1 procent heeft geen mening.

Het aandeel mensen dat dit jaar zelf vuurwerk afsteekt, blijft gelijk aan eerdere jaren: 24 procent. De rest kijkt liever toe of viert de jaarwisseling op een andere manier.

