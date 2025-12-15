Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrees voor 'meer dierenleed dan ooit' rond de jaarwisseling

Vrees voor 'meer dierenleed dan ooit' rond de jaarwisseling

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:33

Link gekopieerd

Omdat we bij deze jaarwisseling voor het laatst consumentenvuurwerk mogen afsteken, vreest de Dierenbescherming dat mensen het er nog één keer flink van zullen nemen. Volgens de organisatie kan dit leiden tot "meer dierenleed dan ooit".

De Dierenbescherming stelt dat verreweg de meeste katten en honden heel bang zijn voor vuurwerk. Rond de jaarwisseling worden ze dan ook veel vaker aangereden dan op andere dagen.

Hieronder is te zien hoe er vorig jaar een kippenhok werd opgeblazen door vuurwerk. Eén kip overleefde de klap niet. (Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.)

Kippenhok in Kootwijkerbroek opgeblazen door zwaar vuurwerk
0:46

Kippenhok in Kootwijkerbroek opgeblazen door zwaar vuurwerk

Oproep tot beheersing

Ook vogels, herten, egels en andere wilde dieren zouden last hebben van vuurwerk. In de winter hebben zij voedsel en rust nodig. "Een verstoring kan voor hen de dood betekenen", aldus de dierenorganisatie. Ze doen daarom een dringende oproep aan mensen om zich te beheersen, vooral in de buurt van kinderboerderijen, dierenasielen en dierentuinen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Veulentje Rico overleden na schrik door vuurwerk: 'Was een echte vechter'
Veulentje Rico overleden na schrik door vuurwerk: 'Was een echte vechter'
Hondje Zivah opnieuw bestookt met vuurwerk: 'Direct in de angstmodus'
Hondje Zivah opnieuw bestookt met vuurwerk: 'Direct in de angstmodus'
Hondje Zivah schrok van vuurwerk en was dagenlang vermist
Hondje Zivah schrok van vuurwerk en was dagenlang vermist

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.