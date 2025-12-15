Vrees voor 'meer dierenleed dan ooit' rond de jaarwisseling

Omdat we bij deze jaarwisseling voor het laatst consumentenvuurwerk mogen afsteken, vreest de Dierenbescherming dat mensen het er nog één keer flink van zullen nemen. Volgens de organisatie kan dit leiden tot "meer dierenleed dan ooit".

De Dierenbescherming stelt dat verreweg de meeste katten en honden heel bang zijn voor vuurwerk. Rond de jaarwisseling worden ze dan ook veel vaker aangereden dan op andere dagen.

Hieronder is te zien hoe er vorig jaar een kippenhok werd opgeblazen door vuurwerk. Eén kip overleefde de klap niet. (Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.)

0:46 Kippenhok in Kootwijkerbroek opgeblazen door zwaar vuurwerk

Oproep tot beheersing

Ook vogels, herten, egels en andere wilde dieren zouden last hebben van vuurwerk. In de winter hebben zij voedsel en rust nodig. "Een verstoring kan voor hen de dood betekenen", aldus de dierenorganisatie. Ze doen daarom een dringende oproep aan mensen om zich te beheersen, vooral in de buurt van kinderboerderijen, dierenasielen en dierentuinen.