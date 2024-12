Veulentje Rico overleden na schrik door vuurwerk: 'Was een echte vechter'

In Berghem, naast Oss, moesten een dierenarts afgelopen weekend een veulen in laten slapen. Het dier was een paar dagen daarvoor 's avonds geschrokken van vuurwerk. Dat werd dicht bij het dier afgestoken. Vervolgens is het veulen ongelukkig gevallen.

Uit ons panelonderzoek blijkt dat 51% van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is, iets meer dan vorig jaar. Daarover zie je meer in de video bovenaan.

Eigenaresse Marianne van de Weert betreurt de situatie ten zeerste en vertelt haar verhaal aan Hart van Nederland. De dierenarts die ter plekke kwam zou bekenden gebeld hebben om te helpen het paard overeind te krijgen. “Opeens stonden er allemaal vreemden bij mij in de wei om mijn veulen naar een schuur te dragen, dat vond ik zo’n mooi gebaar,” zegt Van de Weert. Het veulen was een kruising tussen een tinker en een trekpaard en daardoor op vroege leeftijd al goed zwaar.

Duizenden keren gedeeld

Op Facebook plaatst Marianne een bericht over haar overleden veulen. Hiermee wil ze aandacht vragen voor de gevolgen die het afsteken van vuurwerk in het bijzijn van dieren kunnen hebben. ‘Als de persoon die dit vuurwerk heeft afgestoken nagedacht had en vijfhonderd meter verderop met vuurwerk had gespeeld (waar geen dieren staan), dan hadden wij ons veulen nog gehad!’ luidt het bericht van Van De Weert. Binnen 24 uur is het bericht meer dan vijfduizend keer gedeeld.

“Ik hoop dat ouders nu het gevaar van vuurwerk met hun kinderen bespreken, of in elk geval iets doen,” zegt Van de Weert. Ze zegt wel vaker last te hebben van jongeren die vuurwerk afsteken terwijl ze op de fiets zitten. Op de camerabeelden van de avond ziet ze alleen het vuurwerk, geen daders.

Rico Verhoeven

Het veulen was vernoemd naar de bokser Rico Verhoeven. “Zijn naam zegt al genoeg over hem, het was een echte vechter,” zegt Van de Weert bedroefd.