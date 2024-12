Politie neemt 8200 kilo illegaal vuurwerk in beslag in één week

De politie heeft vorige week ruim 8200 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in zijn wekelijkse 'vuurwerkbarometer'. Het is een van de grootste weekopbrengsten van dit jaar. Alleen in week 8 (ruim 13.000 kilo) en week 47 (bijna 11.000 kilo) namen de opsporingsdiensten meer vuurwerk in beslag.

Op diverse plaatsen in het land werd illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde onder meer in Delft, waar de politie woensdag ruim 600 kilo in beslag nam. In het Noord-Brabantse Haaren werd vorige week maandag ruim 360 kilo vuurwerk "met een explosieve kracht" gevonden.

In Doetinchem moesten tientallen woningen worden ontruimd nadat in een van de huizen zwaar vuurwerk werd aangetroffen. Dat zie je in de video bovenaan.

Tot en met week 50 van 2024 vonden agenten ruim 80.000 kilo illegaal vuurwerk. In heel 2023 was het in totaal 78.895 kilo.

ANP