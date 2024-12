Zwaar illegaal vuurwerk ontdekt in huis Doetinchem, tientallen woningen ontruimd

In Doetinchem zijn aan de Perebloesem meerdere woningen ontruimd nadat er in een van de huizen zwaar vuurwerk is aangetroffen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De politie, brandweer en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatste gekomen, en de omgeving is uit voorzorg afgezet.

De melding kwam maandag rond 10.30 uur binnen bij de politie. Volgens de politie gaat het om 20 tot 25 woningen die zijn ontruimd. Omroep Gelderland meldt dat de politie heeft aangegeven dat het zou gaan om "meerdere cobra's" die gevonden zijn, en dat in een emmer met vuurwerk broei was ontstaan.

De krant meldt daarnaast dat het vuurwerk tot ontploffing is gebracht in een buitengebied van Doetinchem. Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.