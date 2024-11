Duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in Haagse woonwijk

In een bedrijfspand in een woonwijk in Den Haag heeft de politie donderdagavond een enorme partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Naar schatting lag er tussen de 7.500 en 10.000 kilo opgeslagen.

De vondst werd rond 21:00 uur gedaan in een pand aan de Volkerakstraat. Het pand bevindt zich in een woonwijk, met woningen direct naast en boven het gebouw. Omwonenden zijn volgens een correspondent geschokt door de vondst en begrijpen niet waarom iemand zoveel gevaarlijk vuurwerk midden in een woonwijk zou opslaan.

Vuurwerk kopen in het buitenland zal aankomende maand een stuk lastiger worden voor veel mensen door de vanaf 9 december ingestelde grenscontroles, te zien in bovenstaande video.

'Megavangst'

De politie heeft één verdachte, een man, gearresteerd. Zijn rol in de opslag van het vuurwerk wordt onderzocht. Specialisten waren tot diep in de nacht bezig om het vuurwerk veilig te verwijderen. Rond 4:00 uur werd de partij naar een speciale locatie vervoerd voor vernietiging.

Volgens agenten ging het om een "megavangst", maar de exacte hoeveelheid is nog niet bekendgemaakt.