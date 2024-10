Politie vindt 650 kilo aan illegaal vuurwerk in woning verwarde man Deventer

In een woning aan de Ooievaarstraat in Deventer heeft de politie zondagavond ruim 650 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Volgens een woordvoerder kwamen agenten af op een melding van een man die in verwarde toestand met een mes aan het zwaaien was.

In bovenstaande video zie je dat de politie eerder pleitte voor meldplicht voor mensen die zijn opgepakt met illegaal vuurwerk.

"We hebben hem aangehouden omdat hij een gevaar vormde voor zichzelf en de omgeving," zegt de woordvoerder. Tijdens de daaropvolgende doorzoeking van de woning stuitten agenten op het vuurwerk. Wat voor soort illegaal vuurwerk het precies betreft, kon de woordvoerder niet zeggen.

Eerdere grote vondst

Vorige week donderdag vond de politie ook al een grote partij illegaal vuurwerk. In twee woningen in Amsterdam en Uithoorn werd toen 200 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. Twee van de drie verdachten zitten nog vast en het onderzoek loopt nog, aldus de politie.

Hart van Nederland/ANP