Ravage na spontane ontploffing illegaal vuurwerk in slaapkamer

Een naar het lijkt spontane explosie van een aantal cobra's heeft vrijdagochtend een ravage veroorzaakt in een appartement in het Noord-Brabantse Hapert. Niemand is gewond geraakt, "maar het had echt heel anders kunnen aflopen", aldus de politie.

De ontploffing gebeurde rond 09.15 uur in een slaapkamer van de woning aan de Markt in Hapert. Een van de bewoners was aanwezig, maar raakte niet gewond, meldt de politie. In de slaapkamer lagen meerdere cobra's, zwaar, illegaal vuurwerk. De volgens de politie jeugdige eigenaar van de cobra's was op het moment dat het vuurwerk spontaan ontplofte niet thuis.

Ruiten gesneuveld

Behalve dat in de slaapkamer een ravage ontstond, sneuvelden ook ruiten van het appartement. De politie is in gesprek met de eigenaar van de cobra's en zijn ouders, "bij wie we de verantwoordelijkheid voor verdere consequenties hebben neergelegd".

Niet alleen het afsteken van dit soort illegaal vuurwerk is dus gevaarlijk, geeft de politie verder aan. "Alleen al de opslag en vervoer vormen een groot risico. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen waren geweest als iemand dichter bij deze explosie had gestaan."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP