Amsterdammer (23) opgepakt na vondst van 222 cobra’s in huis

In Amsterdam-Noord heeft de politie in een woning een flinke partij zwaar vuurwerk gevonden. In de woning in de Waterlandpleinbuur buurt werden maar liefst 222 cobra's gevonden. Naast het knalvuurwerk werd er ook 34 kilo aan siervuurwerk gevonden. De politie maakte dit donderdag bekend. De 23-jarige bewoner van het pand is aangehouden.

De verdacht is inmiddels weer op vrije voeten maar blijft wel verdachte in het onderzoek naar de herkomst van het illegale vuurwerk.

Het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk door criminelen gaat de laatste jaren van kwaad tot erger. Ook meerdere onschuldige mensen zijn slachtoffer geworden, zoals de onderstaande 78-jarige vrouw uit het Zeeuwse Kapelle.

1:04 Vrouw (78) krijgt zwaar illegaal vuurwerk door de bus

Grote risico's

Het in huis opslaan van zwaar vuurwerk zoals cobra’s kan zeer risicovol zijn. De politie waarschuwt dat één enkele cobra even krachtig kan zijn als een handgranaat. Het risico op ernstige explosies neemt dus flink toe naarmate er meer van dit vuurwerk wordt opgeslagen.

Volgens de politie kan een partij van dit formaat, zo’n 150 kilo zwaar vuurwerk, genoeg schade aanrichten om meerdere huizen te verwoesten.