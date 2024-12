Duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden, deel lag midden in woonwijk

Twee succesvolle dagen voor de politie: aan de Jacques Perklaan in Delft is woensdag zeshonderd kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Donderdag gebeurde ongeveer hetzelfde in het Brabantse Noordhoek, waar ze maar liefst 1700 kilo aantroffen. In beide gevallen zijn er aanhoudingen verricht.

Het vuurwerk in Delft lag in een schuur bij een woning, midden in een woonwijk. Een 23-jarige man uit diezelfde plaats is aangehouden. In Noordhoek, een plaats in de gemeente Moerdijk, lagen de illegale spullen in een aantal loodsen. Het gaat om onder andere shells, vuurwerkpotten en de welbekende Cobra's.

Handel

In beide gevallen kwam de politie het vuurwerk op het spoor na tips. In Delft is het Team Explosieven Veiligheid nog ter plaatse gekomen voor onderzoek. Dat team verklaarde de woning veilig, zodat de hulpverleners hun werk konden doen en de politie kon ontruimen.

Ook in Noordhoek is het vuurwerk in beslag genomen, nadat bleek dat er vanuit de loodsen zelfs in gehandeld werd. Een verdachte aangehouden. De politie roept op om bij verdachte situaties altijd melding te maken. Dat kan ook anoniem, via 0800 - 7000.