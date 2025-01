Hondje Zivah schrok van vuurwerk en was dagenlang vermist

De Hondenbescherming biedt een brandbrief aan de politiek aan met de oproep tot een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Daarmee sluit de dierenwelzijnsorganisatie zich aan bij de oproep van politie, oogartsen, ziekenhuizen en burgemeesters. Afgelopen oud en nieuw was het weer raak in de meeste plaatsen: ook in de 19 gemeentes die wel een vuurwerkverbod hadden, werd vuurwerk afgestoken met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 honden angst hebben voor vuurwerk. Baasjes Marion en Gérard zijn er helemaal klaar mee: hun Zivah was anderhalve dag zoek nadat er vuurwerk naar haar gegooid werd.

Ze zijn er nog ontdaan van. Gérard liet Zivah uit, samen met hun andere hond en nog een logeerhond van vrienden, tegen 22.00 uur op oudejaarsavond, toen het net even rustig was met vuurwerk. Gérard zag ineens toch jongens bezig met vuurwerk. Hij vroeg ze er even mee te wachten, hij was bijna thuis. "Ze gooiden het vuurwerk zo voor de pootjes van Zivah. Die schrok enorm, dook achteruit haar tuigje uit en was weg. Mijn man kwam thuis met een lege riem", vertelt Marion. "Ik schrok zo erg."

Omdat Gérard nog twee honden bij zich had die in paniek waren, ging hij na een korte zoekactie naar huis. Daar schakelden ze de hulp in van vrienden, familie, buurtgenoten en een Facebookgroep.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Met vrienden zijn we tot 03.00 uur in de nacht blijven zoeken. Toen werd gezegd: ze heeft zich verstopt, dus zoeken heeft geen zin meer. Ik heb niet geslapen en de volgende dag zijn we doorgegaan met zoeken." Marion en Gérard vonden de hond ook niet op nieuwjaarsdag, ondanks de hulp. "Er waren op een zeker moment wel veertig mensen aan het meezoeken", zegt Marion.

Ze is wel veranderd, ze blijft dichterbij ons en is angstiger. In de schemer wandelen wil ze niet meer.

Totdat ze in de vroege avond een melding kregen van iemand die haar had gevonden en mee naar huis had genomen. "Toen ze ons zag sprong ze wel een meter hoog, blaffen en huilen." Op kapotte voetbedjes na was ze gezond en wel, hoewel Zivah wel een tik heeft gekregen van het incident. "Ze is wel veranderd, ze blijft dichterbij ons en is angstiger. In de schemer wandelen wil ze niet meer. Alleen zijn vindt ze moeilijk."

Oorlogsgebied

Of ze achter een totaal vuurwerkverbod staan, hoeft eigenlijk niet gezegd te worden. "Het was hier zo erg met het vuurwerk. Het leek wel een oorlogsgebied. Zivah was eigenlijk niet zo bang voor vuurwerk. Maar dat is nu anders geworden."