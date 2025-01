Hondje Zivah opnieuw bestookt met vuurwerk: 'Direct in de angstmodus'

Krap een halve dag nadat Marion en Gérard van de Ven mee hebben gewerkt aan een reportage bij Hart van Nederland over hun hond Zivah, die rond tijdens de jaarwisseling bestookt werd met vuurwerk, is het weer raak. De Schotse colliepup van amper 11 maanden oud is woensdagochtend tijdens het uitlaten opnieuw enorm geschrokken van vuurwerk, op korte afstand afgestoken door jongeren. De baasjes zijn woest.

Gérard laat de jonge viervoeter in alle vroegte uit langs een fietspad dat in de richting van de Olympiaweg in hun woonplaats Waalwijk loopt. Aan het einde van die weg staat een scholengemeenschap, weet Marion. Haar man passeert een groepje bestaande uit vier of vijf jongeren. "En wat denk je? Ze waren vuurwerk af aan het steken." Het gebeurde op slechts enkele meters afstand. "Zivah schoot direct in de angstmodus", zegt Marion bedroefd.

Gelukkig raakt hun geliefde viervoeter deze keer niet gewond, maar de schrik zit er dus opnieuw goed in. "We hebben sinds de jaarwisseling net wat vooruitgang geboekt en dan nu dit", verzucht de Brabantse. "We zijn drie weken verder en het blijft maar aan de gang. Het houdt niet op hier in Nederland."

Campagne belangrijk

Haar man stelde direct na het jongste voorval voor om maar niet meer op die plek hun honden uit te laten. Marion: "Maar toen zei ik gelijk: dan zijn we verkeerd bezig. Het moet juist afgelopen zijn met het vuurwerk." Of de jongeren daadwerkelijk op weg waren naar de school weet het stel niet zeker. Voor de zekerheid hebben ze wel contact gezocht om de zorgelijke gebeurtenis door te geven.

Brandbrief De Hondenbescherming heeft dinsdag namens tienduizenden honden een brandbrief aangeboden aan de politiek, met daarin de oproep tot een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Daarmee sluit de dierenwelzijnsorganisatie zich aan bij de oproep van politie, oogartsen, ziekenhuizen en burgemeesters. Tijdens de afgelopen jaarwisseling ging het op veel plaatsen weer mis. Ook in de 19 gemeentes die wel een vuurwerkverbod hadden, werd vuurwerk afgestoken met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat 8 van de 10 honden angst hebben voor vuurwerk.

Gelukkig heeft het meewerken aan een reportage Marion en Gérard wel iets moois gebracht. "We krijgen zo veel positieve reacties, iedereen is het met ons eens. Het moet echt afgelopen zijn met het vuurwerk", zegt Marion, waarmee ze het belang van de campagne van de Hondenbescherming extra onderschrijft.