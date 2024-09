Nieuwe cijfers Oekraïense vluchtelingen in opvang

Nederland heeft nog iets minder opvangplekken direct beschikbaar voor vluchtelingen die binnenkomen uit Oekraïne. In de opvangplekken zijn tweehonderd bedden vrij, het laagste aantal sinds eind februari.

In dit bericht van persbureau ANP stonden eerst andere cijfers. Die cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie bleken onjuist. De cijfers die nu in het artikel staan, kloppen wel.

In Nederland zijn 115.330 geregistreerde Oekraïners. De opvanglocaties hebben 91.110 bedden beschikbaar, waarvan er 90.910 in gebruik zijn.

Buiten de opvangcentra kunnen Oekraïners soms ook terecht bij Nederlandse 'gastouders'. Linda en Jan openden vorig jaar hun deuren voor vluchtelingen, maar dit werd niet geaccepteerd door de gemeente:

2:03 Oekraïense vluchtelingen verplicht weg om veiligheid, opvangers Jan en Linda radeloos

De wekelijkse cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie gaan over de situatie eind vorige week. Een week eerder hadden de opvangplekken een marge van 260 bedden. Ook in de weken ervoor waren meer dan tweehonderd bedden vrij.

In april, mei en juni hadden de opvangplekken meer dan duizend bedden direct beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Sindsdien is het aantal vluchtelingen flink toegenomen, maar het aantal bedden niet of nauwelijks.

ANP