Gaza-activisten weigeren rekening voor terugvlucht uit Israël te betalen

Nederlandse activisten die eerder deze herfst werden opgepakt door Israël toen ze per boot probeerden Gaza te bereiken, weigeren de factuur te betalen die ze van het ministerie van Buitenlandse Zaken kregen voor hun terugreis naar Europa. De opvarenden van de Global Sumud Flotilla hebben een advocaat in de arm genomen, laat een woordvoerster weten.

De Nederlanders voeren met hulpgoederen richting Gaza, als onderdeel van een internationale vloot. In internationale wateren werden ze opgepakt door Israël en belandden daar in de gevangenis (zie bovenstaande video). De Nederlandse ambassade hielp de activisten tijdens hun detentie om zo snel mogelijk uit Israël te vertrekken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de activisten in die periode duidelijk gemaakt dat ze de kosten voor hun vliegtickets moesten terugbetalen.

'Hoge uitzondering'

De actiegroep meldt dat twee activisten inmiddels een factuur hebben ontvangen. Hoeveel geld ze moeten terugbetalen, weet de woordvoerster niet. De activisten vinden het onterecht dat ze moeten betalen voor de vliegtickets. "Er is een genocide gaande", zegt de woordvoerster. "Mensen zetten hun levens op het spel om daarheen te gaan. Ze belandden in de cel en vervolgens krijgen ze van de Nederlandse overheid een rekening."

Het ministerie legt uit dat in dit geval geen sprake was van repatriëring, zoals tijdens een ramp het geval kan zijn. Wel verleende de ambassade consulaire bijstand en daarbij zijn "bij hoge uitzondering" vluchten geboekt voor de Nederlanders. Aan de activisten is duidelijk gemaakt dat deze terugbetaald dienden te worden "aangezien het ministerie geen financiële bijstand verleent als onderdeel van reguliere consulaire bijstandverlening".