Nederlanders opgepakt bij Gaza: Israël onderschept schepen met hulpgoederen

Het Israëlische leger heeft zeker twee Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla aangehouden. Hun schip, dat hulpgoederen richting Gaza vervoerde, werd rond 22.30 uur onderschept. Volgens de organisatie staat nog een ander schip, met een Nederlander aan boord, op het punt geënterd te worden. Na deze actie roept de organisatie achter de vloot sympathisanten op om de straat op te gaan.

De opgepakte Nederlanders worden volgens de woordvoerster van de activisten naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. De organisatie heeft contact met de Nederlandse ambassade, in de hoop dat die druk kan zetten op de Israëlische regering. "We hopen dat de ambassade druk kan uitoefenen op de Israëlische regering. We hebben de ambassadeur ook meegegeven erop toe te zien dat iedereen, zonder uitzondering, wordt behandeld volgens de mensenrechten," aldus de woordvoerster.

Palestijnse advocaten in Israël staan klaar om de activisten bij te staan. Zodra dat mogelijk is, zullen zij de opgepakte Nederlanders in de gevangenis bezoeken.

De Nederlandse afvaardiging van de vloot bestaat in totaal uit zestien mensen. Hun boot, de Mohammed Bhar, sloot zich op 17 september aan bij de vloot. Die vaart met hulpgoederen richting de Gazastrook. Voor zover bekend is dit schip nog niet onderschept.

'Ga de straat op!'

De organisatie van de Global Sumud Flotilla roept na de onderscheppingen op tot protestacties. Op X schrijven de activisten: "Ga de straat op: blokkeer ambassades, parlementen en bedrijven die medeplichtig zijn aan het faciliteren van de genocide. De tijd om te reageren is nu."

Het Israëlische leger laat weten meerdere schepen veilig te hebben tegengehouden. Volgens Israël gaat het om tientallen vaartuigen die onderweg zijn naar de Gazastrook. Daar zitten ook schepen met Nederlandse opvarenden bij.

ANP