Nederland wil Palestijnse staat erkennen, wanneer nog onbekend

Beleid

Vandaag, 07:09

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) heeft tijdens een VN-conferentie laten weten dat Nederland op termijn een Palestijnse staat wil erkennen. "Nederland zal in een later stadium een Palestijnse staat erkennen, als onderdeel van een politiek proces dat nu moet beginnen", zei Van Weel. Wanneer die erkenning zou plaatsvinden, liet hij in het midden.

De minister benadrukte opnieuw dat Nederland achter een tweestatenoplossing staat. "We moeten een einde maken aan het voortdurende geweld waar Palestijnen en Israëli’s al zo lang onder lijden", aldus Van Weel.

Meer landen erkennen staat

Een groot deel van de wereld erkent de Palestijnse staat inmiddels al. De afgelopen dagen kondigden onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en België hun erkenning aan. EU-buitenlandchef Kaja Kallas benadrukte maandag nog dat het aan de lidstaten zelf is om die stap wel of niet te zetten.

ANP

