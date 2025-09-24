Terug

Nederlander die kinderen ontvoerde naar Gaza omgekomen bij bombardement

Gaza-conflict

Vandaag, 18:18

In Gaza is een Nederlander omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat woensdag weten consulaire bijstand te verlenen aan de familie van de man in Nederland. Het gaat om Hassan Abu Shaeera, die eerder in Nederland is veroordeeld wegens mishandeling en ontvoering van zijn vijf kinderen.

De advocaat van de man heeft aan RTL Nieuws laten weten dat hij is omgekomen bij een Israëlische aanval. Buitenlandse Zaken kan niets zeggen over de toedracht, ook niet waar het is gebeurd.

Hassan Abu Shaeera woonde eerder in Nieuwegein. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege zware mishandeling van zijn ex-vrouw. Ook heeft hij zijn vijf minderjarige kinderen meegenomen naar Gaza. Een kind is terug in Nederland vanwege zijn gezondheid. De andere kinderen zouden nog in Gaza verblijven.

ANP

