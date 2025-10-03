Nederlanders Gazavloot door ambassadepersoneel bezocht in Israël

Tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza zitten vast in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat gemeld.

Medewerkers van de ambassade in Israël bezochten vrijdag de tien Nederlanders. Ze hebben met hen "gesproken, hun welzijn gecontroleerd en informatie verstrekt over het proces", aldus het ministerie.

Verder meldt het departement er bij Israël op aan te dringen dat alle Nederlandse opvarenden goed worden behandeld, en de situatie nauwgezet te blijven volgen. "We staan ook in contact met de Israëlische autoriteiten om ervoor te zorgen dat deze groep Nederlanders zo snel mogelijk terug naar Nederland kan."

Hongerstaking

Aan de Global Sumud Flotilla naar Gaza deden ongeveer vijfhonderd activisten mee, onder wie een Nederlandse delegatie van zestien deelnemers. Zes van hen hebben geen Nederlands paspoort.

Hoe de gezondheid van de Nederlanders precies is, weet een woordvoerder van Buitenlandse Zaken niet. Donderdag werd gemeld dat een aantal van de Nederlandse delegatie in hongerstaking is gegaan.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder op vrijdag dat vier opgepakte Italiaanse activisten die meevoeren op de Global Sumud Flotilla het land zijn uitgezet.