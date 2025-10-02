Terug

Familie opvarenden vloot naar Gaza: hele wereld kijkt mee

Gaza-conflict

Vandaag, 18:38

"De hele wereld kijkt mee", zei Jun Lerou donderdag bij de demonstratie uit steun aan de activisten van de Global Sumud Flotilla die door Israël zijn opgepakt. Zijn moeder Mikako Yasumura voer mee met de vloot richting Gaza. "Door alle diplomatieke druk denk ik niet dat Israël echt iets ergs kan gaan doen met hen."

Lerou heeft sinds woensdagavond geen contact meer met zijn moeder gehad. Ook de moeder van de 24-jarige Emmy, die meevoer op de Nederlandse boot, heeft sinds de nacht geen contact meer gehad. "Ik maak me wel zorgen, omdat ze met een aantal anderen in hongerstaking is gegaan. Maar Emmy is sterk."

Lerous moeder heeft een Japans paspoort en wordt bijgestaan door dat land, zegt Lerou. Ze heeft ook een Nederlandse verblijfsvergunning, maar Lerou vindt Nederland een stuk minder actief in de hulp voor de landgenoten die meevoeren met de vloot. Hij is er ook niet helemaal gerust op dat zijn 63-jarige moeder ongeschonden Israël uit zal komen. "Ze hebben het internationaal recht natuurlijk al eerder geschonden."

'Veel misinformatie op social media'

De moeder van Emmy zegt dat de afspraak onder de opvarenden was om hun telefoons in het water te gooien zodra Israël de boten zou enteren. Hun informatie halen zij en Lerou nu vooral van de sociale-media-accounts van de Global Sumud Flotilla. "Er gaat verder op sociale media ook veel misinformatie rond", ziet Lerou.

Hij heeft vrij gekregen van zijn werk totdat zijn moeder weer veilig terug is. Komende dagen zullen hij en de moeder van Emmy demonstraties bijwonen en zoveel mogelijk informatie proberen te krijgen over hun familieleden. Emmy's moeder wil haar dochter zo snel mogelijk terughebben. "Liefst gisteren." Beiden staan wel 100 procent achter de keuze van hun familieleden om mee te varen.

Enkele honderden demonstranten

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken staan aan het begin van de avond nog enkele honderden demonstranten, waar er eerder zeker zeshonderd waren. Vier actievoerders zaten voor een uitgang van het gebouw, maar zij zijn inmiddels weg.

Door ANP

