Nederlandse boot Gaza-vloot onderschept door Israël

De Nederlandse boot Mohammad Bhar, die onderdeel is van de actievloot die hulpgoederen naar Gaza probeert te brengen, is onderschept door het Israëlische leger. Zes Nederlandse opvarenden en één Franse zijn aangehouden, meldt een woordvoerster van de organisatie.

De Nederlanders hebben volgens de woordvoerster hun mobiele telefoons in zee laten vallen, omdat ze niet wilden dat die in handen kwamen van het Israëlische leger. Het is niet duidelijk waar zij naartoe worden gebracht. "Er is een grote boot van het leger in de buurt gesignaleerd. Die noemen de deelnemers onder elkaar de gevangenisboot, omdat ze vermoeden dat iedereen daar in eerste instantie wordt vastgehouden." Aan de Global Sumud Flotilla doen in totaal bijna vijfhonderd mensen mee.

Woensdagavond werd al bekend dat zeker twee Nederlanders waren gearresteerd die zich op andere boten van de Global Sumud Flotilla bevonden. Donderdagochtend varen nog enkele activisten uit Nederland op boten die nog altijd onderweg zijn naar Gaza.

Palestijnse achtergrond

De Nederlandse tak van de organisatie staat in contact met de Nederlandse ambassade en heeft ook advocaten klaarstaan. Er zijn extra zorgen om een van de Nederlandse activisten, die een Palestijnse achtergrond heeft. "Maar voorlopig kunnen we alleen afwachten en hopen dat de advocaten hen zo snel mogelijk kunnen bijstaan."

Vijf activisten van de Nederlandse delegatie zijn nog op zee. Het gaat om drie mensen met de Nederlandse nationaliteit en twee met een Nederlandse verblijfsvergunning, verdeeld over verschillende boten.

ANP