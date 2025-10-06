Vier Nederlanders van Gaza actievloot terug in eigen land

Van de tien Nederlandse bootactivisten die vorige week door Israël waren opgepakt op weg naar Gaza zijn er vier weer terug op eigen bodem. Even na 14.00 uur landde het toestel dat vanuit Madrid naar Schiphol kwam. Familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden stonden hen op te wachten.

De zestien uit Nederland afkomstige activisten, waaronder tien met en zes zonder Nederlands paspoort, hebben nooit voet aan wal gezet op de plek waar ze eigenlijk uit hadden willen komen. Het Israëlisch leger stak daar namelijk een stokje voor en stopte ze allemaal in de gevangenis in het zuiden van het land.

Op het Rode Lijn protest in Amsterdam zondag kwamen volgens de organisatie 250.000 mensen af:

0:55 Grote opkomst bij demonstratie Rode Lijn in Amsterdam

Het totale konvooi bestond uit veertig schepen en was onderweg onder de noemer Global Sumud Flotilla. Van alle opvarenden werden er in totaal 450 aangehouden.

Ze is opgelucht dat ze weer in Nederland is, zei Roos Ykema van MiGreat die deelnam aan de Gazavloot bij terugkomst op Schiphol. "Het voelt zo goed om vrij te zijn en omringd te zijn met mensen die niet met geweren rondlopen. En om veilig te zijn. Zoveel angst en stress vallen van me af nu we hier zijn", zei ze geëmotioneerd tegen de tientallen mensen die haar en de drie andere activisten verwelkomden.

In totaal werden dus tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza vastgezet in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn:

0:57 Nederlanders opgepakt bij Israëlische onderschepping Gaza-vloot

Meermaals kwam Nederlands ambassadepersoneel in actie voor de actievoerders. Ze brachten de activisten een bezoek terwijl ze nog achter de tralies zaten en steunden ze ook in Madrid.

Ook Rotterdammer terug

P ersonen die de actievoerders op Schiphol op stonden te wachten zwaaiden met Palestijnse vlaggen en schreeuwden diverse leuzen zoals 'Free, free Palestine' en 'Flotilla, you make us proud'. Beveiligers van de luchthaven hebben ze naar een andere plek gedirigeerd om andere reizigers niet te belemmeren. Ook waren er veel media bij aanwezig, sommige journalisten werden zelfs weggeduwd. Om dat tegen te gaan werd er omgeroepen dat ze hun werk moesten kunnen doen.

Bij de vier zat ook Mohamed Kotesch, de Rotterdamse activist waar burgemeester Carola Schouten zich nog grote zorgen over maakte. "Mohamed is betrokken bij de Rotterdam Palestina Coalitie en handelde vanuit zijn hart om concreet hulp te bieden aan de mensen in Gaza", zei ze daar zaterdag over.

