Burgemeester Schouten maakt zich zorgen om Rotterdammer op Gaza-flotilla

Het lot van de Nederlandse bootactivisten, waar ook een Rotterdammer bij zit, is stevig aangekaart door burgemeester Carola Schouten van de Maasstad. Ze vraagt de regering zich tot het uiterste in te spannen om de groep demonstranten veilig en snel terug te laten keren.

De groep zit nu vast in een Israëlische cel in de Negev-woestijn. Ze deden in een 'Nederlandse groep' van zestien man - waarvan er tien een Nederlands paspoort hebben - mee aan de zogenaamde Global Sumud Flotilla om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Op woensdag 1 oktober werden ze aangehouden door het Israëlisch leger, zonder überhaupt voet aan wal te hebben gezet. Inmiddels hebben ze in de cel bezoek gehad van ambassadepersoneel.

Mohamed Kotesh is de Rotterdammer in de groep en Schouten heeft het specifiek over hem: "Mohamed is betrokken bij de Rotterdam Palestina Coalitie en handelde vanuit zijn hart om concreet hulp te bieden aan de mensen in Gaza." Over het lot van de activisten is nog niets bekend. Wel hebben Palestijnse advocaten aangegeven klaar te staan om ze bij te staan.

ANP/Hart van Nederland