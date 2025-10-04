Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Buitenlandminister Van Weel ziet hoop op vrede, CIDI vertrouwt Hamas niet

Buitenlandminister Van Weel ziet hoop op vrede, CIDI vertrouwt Hamas niet

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 08:21

Link gekopieerd

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel is "voorzichtig positief" over de verklaring van Hamas vrijdagavond. De Palestijnse beweging liet weten akkoord te zijn met de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars, levend of dood, volgens de voorwaarden van het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump.

"Dit plan moet slagen om de catastrofale situatie in Gaza te stoppen en tot een duurzame oplossing te komen", schrijft Van Weel op X. "Nederland blijft zich hiervoor inzetten", aldus de minister.

Trump schreef vrijdagavond op zijn platform Truth Social dat hij gelooft dat Hamas klaar is voor vrede. Hij riep Israël op te stoppen met het bombarderen van Gaza.

Tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza zitten vast in het zuiden van Israël:

Nederlanders opgepakt bij Israëlische onderschepping Gaza-vloot
0:57

Nederlanders opgepakt bij Israëlische onderschepping Gaza-vloot

CIDI blijft terughoudend

Toch klinken er ook waarschuwende geluiden. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt dat de verklaring van Hamas "nog geen vertrouwen geeft dat we hiermee aan het einde van de oorlog zijn gekomen".

CIDI-directeur Naomi Mestrum zegt dat Hamas in zijn "wollige verklaring" eigenlijk laat doorschemeren dat het plan van Trump niet volledig wordt omarmd. "Hamas heeft wel geantwoord, maar geeft in z'n wollige verklaring eigenlijk aan niet het hele plan te omarmen, maar nog te willen onderhandelen. Ook laat de verklaring van Hamas zien dat ze nog een rol voor zichzelf zien in de toekomst van Gaza, iets wat tegen het plan van Trump ingaat", aldus Mestrum, die daarom vertrouwen mist.

"Hamas zegt de gijzelaars vrij te willen laten, volgens het plan moet dat binnen 72 uur. De komende dagen wordt het dus spannend in hoeverre Hamas het echt meent en bereid is de strijd te staken. We kunnen voor nu alleen maar hopen dat er na bijna twee jaar eindelijk een einde gaat komen aan deze oorlog. Hamas kan deze oorlog nu stoppen."

Door ANP

Lees ook

Nederlanders opgepakt bij Gaza: Israël onderschept schepen met hulpgoederen
Nederlanders opgepakt bij Gaza: Israël onderschept schepen met hulpgoederen
Hamas prijst vertrek Veldkamp: 'Moedig en ethisch'
Hamas prijst vertrek Veldkamp: 'Moedig en ethisch'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.