Buitenlandminister Van Weel ziet hoop op vrede, CIDI vertrouwt Hamas niet

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel is "voorzichtig positief" over de verklaring van Hamas vrijdagavond. De Palestijnse beweging liet weten akkoord te zijn met de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars, levend of dood, volgens de voorwaarden van het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump.

"Dit plan moet slagen om de catastrofale situatie in Gaza te stoppen en tot een duurzame oplossing te komen", schrijft Van Weel op X. "Nederland blijft zich hiervoor inzetten", aldus de minister.

Trump schreef vrijdagavond op zijn platform Truth Social dat hij gelooft dat Hamas klaar is voor vrede. Hij riep Israël op te stoppen met het bombarderen van Gaza.

Tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza zitten vast in het zuiden van Israël:

0:57 Nederlanders opgepakt bij Israëlische onderschepping Gaza-vloot

CIDI blijft terughoudend

Toch klinken er ook waarschuwende geluiden. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt dat de verklaring van Hamas "nog geen vertrouwen geeft dat we hiermee aan het einde van de oorlog zijn gekomen".

CIDI-directeur Naomi Mestrum zegt dat Hamas in zijn "wollige verklaring" eigenlijk laat doorschemeren dat het plan van Trump niet volledig wordt omarmd. "Hamas heeft wel geantwoord, maar geeft in z'n wollige verklaring eigenlijk aan niet het hele plan te omarmen, maar nog te willen onderhandelen. Ook laat de verklaring van Hamas zien dat ze nog een rol voor zichzelf zien in de toekomst van Gaza, iets wat tegen het plan van Trump ingaat", aldus Mestrum, die daarom vertrouwen mist.

"Hamas zegt de gijzelaars vrij te willen laten, volgens het plan moet dat binnen 72 uur. De komende dagen wordt het dus spannend in hoeverre Hamas het echt meent en bereid is de strijd te staken. We kunnen voor nu alleen maar hopen dat er na bijna twee jaar eindelijk een einde gaat komen aan deze oorlog. Hamas kan deze oorlog nu stoppen."