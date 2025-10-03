Terug

Minister geen goed woord over voor spoorblokkade Den Haag: 'Wegblijven daar'

Demonstratie

Vandaag, 10:23

Demissionair justitieminister Foort van Oosten is kritisch over pro-Palestijnse demonstranten die donderdagavond het spoor bij station Den Haag Centraal blokkeerden. "Dat kan gewoon echt niet, levensgevaarlijk, wegblijven daar," zei de VVD-bewindsman vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

De demonstratie begon bij het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar liep volgens Van Oosten “echt uit de hand”. Er was een massale inzet van de politie nodig en meer dan tweehonderd mensen werden aangehouden.

Van Oosten roept demonstranten op om zich aan de regels te houden: "Demonstreer netjes, hou je aan de wet."

Aangifte

ProRail en NS doen aangifte tegen de actievoerders. Door de demonstratie was er zo'n 3,5 uur geen treinverkeer mogelijk. De spoorbeheerder en vervoerder verwijten de demonstranten een gevaarlijke situatie te hebben gecreëerd.

De groep kwam vanaf het ministerie van Buitenlandse Zaken naar station Den Haag Centraal. Daar braken ze door de toegangspoortjes en liepen het spoor op. Al het treinverkeer van en naar het station kwam stil te liggen. Uiteindelijk haalde de ME de actievoerders weg.

De demonstranten eisen de vrijlating van alle opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Israël pakte de actievoerders die met boten hulpgoederen naar Gaza wilden brengen donderdag op. Demissionair premier Dick Schoof wil Israël niet oproepen de opvarenden eerder vrij te laten. Hij verwacht dat dit ook zonder inmenging snel gebeurt. Andere landen hebben na de aanhoudingen wel maatregelen genomen tegen Israël.

ANP

