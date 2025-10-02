Demonstranten blokkeren sporen bij Den Haag Centraal, geen treinverkeer mogelijk

Ongeveer twintig pro-Palestijnse demonstranten hebben donderdagavond twee treinsporen op Den Haag Centraal geblokkeerd. De politie grijpt snel in en verwijdert de demonstranten van de sporen.

Ongeveer vijftien arrestanten zijn donderdagavond per bus afgevoerd vanaf Den Haag Centraal. De politie hield de mensen aan op een perron van het station. Het gaat om pro-Palestijnse demonstranten die eerder twee treinsporen blokkeerden door erop te zitten en te staan.

In de stationshal zijn eerder tientallen demonstranten door de toegangspoortjes heengebroken. Ze werden aan een kant van het station afgesloten door de politie. De politie vormde een haag om demonstranten te weerhouden naar de perrons te gaan. Het lukte demonstranten om aan de andere kant van het station door de poortjes te breken.

Tientallen demonstranten hebben ook perron 4 ingenomen. De actievoerders zaten en stonden ook op treinsporen 9 en 10, het treinverkeer is nog niet op gang gekomen. De demonstranten riepen leuzen zoals "free Palestine".

Eerder op de dag probeerden demonstranten ook het ministerie van Binnenlandse Zaken binnen te dringen: