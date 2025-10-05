Nederlandse herdenking terreuraanval Hamas: 'Diepe wonden nog steeds niet geheeld'

Zondag is in Amsterdam de officiële herdenking gehouden van de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Nabestaanden en overlevenden kwamen samen met de Israëlische ambassadeur en vertegenwoordigers van Joodse organisaties. De herdenking valt samen met een nieuwe Rode Lijn-demonstratie in de stad.

Bij de herdenking sprak de Israëlische ambassadeur in Nederland Zvi Aviner-vapni zijn bezorgdheid uit over oplaaiend antisemitisme. "Met de herinnering aan 7 oktober nog vers in ons geheugen, met de diepe wonden die nog steeds niet geheeld zijn, hebben we soms het gevoel dat de wereld ons de rug heeft toegekeerd en een oude, afschuwelijke haat weer heeft laten oplaaien", aldus Aviner-vapni. "Wat ooit als onacceptabel werd beschouwd, wordt nu weer onderdeel van de mainstream."

Op zaterdag 7 oktober 2023 opent Hamas vanuit de Gazastrook een grote, bloedige aanval op Israël. Hamas schiet duizenden raketten af op Israëlische steden en Hamasstrijders vermoorden op brute wijze ongeveer 1200 Israëlische burgers en militairen. Daarnaast ontvoeren ze meer dan tweehonderd mensen als gijzelaars naar Gaza.

'Bijzonder betreurenswaardig'

"Dit is bijzonder betreurenswaardig om te zien in Europa, tachtig jaar na het einde van de Holocaust. De heropleving van deze eeuwenoude haat zou een reden tot bezorgdheid moeten zijn, niet alleen voor ons, maar voor ieder fatsoenlijk mens ter wereld. Antisemitisme de kop laten opsteken, zal de fundamenten van de beschaafde wereld doen wankelen. Maar ondanks deze haat houden we vol en blijven we overeind."

De herdenking in de Rav Aharon Schuster Synagoge in Amsterdam-Zuid werd bijgewoond door enkele honderden mensen uit de Joodse gemeenschap, minister-president Dick Schoof en een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer. De bijeenkomst was omgeven met grote veiligheidsmaatregelen.

Hart van Nederland/ANP