Aanhouding voor vernieling bij Israëlische ambassade Den Haag

De politie heeft vrijdagavond rond 19.00 uur een persoon opgepakt bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Volgens de ambassade ging het om een "gewelddadige poging tot inbraak".

Een woordvoerder van de ambassade zegt dat de verdachte "brandstichtingsmateriaal" bij zich droeg. Alle medewerkers van de ambassade zouden ongedeerd zijn gebleven.

De ambassade reageert opgelucht: "Wij danken de politie voor de snelle arrestatie en verwachten dat de regering passende maatregelen neemt en deze aanval veroordeelt."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Eerdere vernielingen

Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassade doelwit is. Vorige maand werd de ingang van het gebouw beklad met rode verf. Toen hield de politie drie verdachten aan.

Maart 2024 gooide een 25-jarige Amsterdammer een brandend voorwerp naar de ambassade aan de Johan de Wittlaan. Het gebouw raakte toen licht beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Hart van Nederland / ANP