Israëlische toeristen mishandeld in vakantiepark, 15-jarige aangehouden

Een vechtpartij in Center Parcs De Kempervennen heeft donderdagavond geleid tot gewonden onder Israëlische toeristen. Volgens de politie ontstond de ruzie tijdens een paintballspel tussen twee groepen, waaronder bezoekers uit Maarssen en een Israëlische groep. De situatie escaleerde op een terras, waar meerdere mensen klappen uitdeelden en volgens getuigen discriminerende leuzen werden geroepen.

Een 15-jarige jongen uit Maarssen is aangehouden op verdenking van mishandeling en poging tot zware mishandeling. Twee mannen uit Israël, van 37 en 41 jaar, raakten gewond. Eén van hen liep een flinke hoofdwond op. De politie onderzoekt of er sprake is van een discriminerende context en roept getuigen op zich te melden.

De aanval komt kort nadat een pro-Palestijnse groep opriep tot actie tegen Israëlische toeristen in Nederlandse vakantieparken.

'Zorgen om veiligheid'

Op X heeft het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gereageerd: " Het is beschamend en angstaanjagend dat Israeli's worden opgejaagd in ons land terwijl ze op vakantie zijn. Mensen worden verantwoordelijk gehouden voor vermeende wandaden van het land waar ze vandaan komen."

"We maken ons zorgen over de veiligheid van Israeli's in Nederland, over de veiligheid van de Joodse gemeenschap en over hoe dit verder gaat. De gebeurtenis in de Kempervennen laat zien dat eerder verspreide filmpjes met oproepen om Israëlische toeristen aan te pakken wel degelijk invloed hebben. Ook hiertegen moeten hardere maatregelen komen om deze trend te stoppen", schrijft de organisatie op X.

Het CIDI deed eerder al aangifte nadat het filmpje online werd gezet. "Een nieuwe trede op de escalatieladder: de geesten worden nu actief rijp gemaakt voor geweld tegen Israeli's in Nederland", schreef het CIDI toen. "Pro-Palestijns activisme neemt steeds gevaarlijkere vormen aan."

De Israëlische ambassade noemt de incidenten “alarmerend” en roept de Nederlandse overheid op om Joden en Israëliërs beter te beschermen. Ook het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd en vraagt Den Haag om snel en krachtig op te treden.