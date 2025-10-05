Organisatie: 250.000 bij Rode Lijn-protest in Amsterdam

Bij het derde Rode Lijn-protest in Amsterdam zijn volgens de organisatie zo'n kwart miljoen mensen aanwezig. De mensen verzamelden zich zondagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad om vervolgens een mars door Amsterdam te lopen. De organisatie eist "actie van het kabinet om de genocide in Gaza te stoppen".

De politie in Amsterdam heeft inmiddels twee mensen aangehouden voor de bekladding van fastfoodketens in de Leidsestraat en op het Centraal Station. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion (XR). De beweging heeft naar eigen zeggen alle vestigingen van Starbucks, McDonald's en Burger King in de binnenstad beklad.

Op de gevels van de panden hebben zij met rode verf 'boycot genocide' geschreven en voor de ingang een dikke rode lijn getrokken.

Eerdere demonstraties

In Amsterdam is zondag het derde Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet bezig. Bij de eerste twee protesten in Den Haag waren er volgens de organisatie respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen aanwezig. De sfeer zondag in Amsterdam is verder gemoedelijk, melden verslaggevers van het ANP. Er is muziek en er wordt gedanst in de stoet.

Hart van Nederland/ANP