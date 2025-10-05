Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Organisatie: 250.000 bij Rode Lijn-protest in Amsterdam

Demonstratie

Vandaag, 14:33

Link gekopieerd

Bij het derde Rode Lijn-protest in Amsterdam zijn volgens de organisatie zo'n kwart miljoen mensen aanwezig. De mensen verzamelden zich zondagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad om vervolgens een mars door Amsterdam te lopen. De organisatie eist "actie van het kabinet om de genocide in Gaza te stoppen".

De politie in Amsterdam heeft inmiddels twee mensen aangehouden voor de bekladding van fastfoodketens in de Leidsestraat en op het Centraal Station. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion (XR). De beweging heeft naar eigen zeggen alle vestigingen van Starbucks, McDonald's en Burger King in de binnenstad beklad.

Op de gevels van de panden hebben zij met rode verf 'boycot genocide' geschreven en voor de ingang een dikke rode lijn getrokken.

Eerdere demonstraties

In Amsterdam is zondag het derde Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet bezig. Bij de eerste twee protesten in Den Haag waren er volgens de organisatie respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen aanwezig. De sfeer zondag in Amsterdam is verder gemoedelijk, melden verslaggevers van het ANP. Er is muziek en er wordt gedanst in de stoet.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Veel animo voor derde Rode Lijn-demonstratie, protest begonnen op Museumplein
Veel animo voor derde Rode Lijn-demonstratie, protest begonnen op Museumplein
Opnieuw Rode Lijn-protest aangekondigd om geweld in Gaza
Opnieuw Rode Lijn-protest aangekondigd om geweld in Gaza

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.