Opnieuw Rode Lijn-protest aangekondigd om geweld in Gaza

Demonstratie

Vandaag, 12:31

In Amsterdam vindt zondag 5 oktober een Rode Lijn-protest plaats. Tijdens de demonstratie zullen de deelnemers in rode kleding een lijn trekken en eisen dat het kabinet actie onderneemt om de genocide in Gaza te stoppen.

Volgens de organisatie wil het "overgrote deel van Nederland dat onze regering concrete sancties neemt om de genocide te stoppen en de bezetting van Palestina te beëindigen", maar gebeurt er "niks" in politiek Den Haag. "Een fundamentele koerswijziging is dan ook noodzakelijk."

In juli vond er een Rode Lijn-protest plaats in Den Haag, waaraan 150.000 personen deelnamen:

De organisatie benadrukt dat het met de verkiezingen in aantocht "extra belangrijk is om een keihard tegengeluid te laten horen". Nederland gaat op 29 oktober naar de stembus. Aan de twee eerdere Rode Lijn-protesten in Den Haag deden ongeveer 100.000 en 150.000 mensen mee. Het protest wordt georganiseerd door onder meer PAX, The Rights Forum, Amnesty International en Oxfam Novib. De organisatie maakt later meer bekend over de route en het tijdstip van de actie.

ANP

