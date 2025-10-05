Terug

Veel animo voor derde Rode Lijn-demonstratie, protest begonnen op Museumplein

Veel animo voor derde Rode Lijn-demonstratie, protest begonnen op Museumplein

Demonstratie

Vandaag, 12:43

Het is druk op het Museumplein in Amsterdam zondag. Veel in het rood geklede mensen zijn daar aanwezig voor het derde Rode Lijn-protest. De organisatie eist "actie van het kabinet om de genocide in Gaza te stoppen". Het protest begint met een podiumprogramma waar onder anderen Hedy d'Ancona spreekt. Vanaf 13.45 uur lopen de deelnemers een mars door Amsterdam.

Rond 13.30 uur staan het plein en de naastgelegen Van Baerlestraat zo goed als vol. De demonstranten hebben Palestijnse vlaggen bij zich en protestborden met teksten als 'food not bombs', 'DOE IETS' en 'stop killing children'. Veel van hen dragen keffiyehs. Er klinken leuzen als "free free Palestine" en "stop the genocide".

De demonstranten zijn van alle leeftijden, zien ANP-verslaggevers. Het protest wordt ook gesteund door joodse organisaties zoals Een Ander Joods Geluid. Onder de aanwezigen zijn familieleden van de Nederlanders die meevoeren op de Gaza Sumud Flotilla. De boten werden afgelopen week onderschept door Israël en de opvarenden zitten vast in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël.

In juni deden 150.000 mensen mee an het Rode Lijn-protest tegen het geweld in Gaza:

Hoge opkomst van 150.000 actievoerders bij Gaza-demonstratie
0:59

Hoge opkomst van 150.000 actievoerders bij Gaza-demonstratie

Sommige deelnemers zijn in tranen, ziet een verslaggever. Een groep is niet in het rood maar in het zwart gekleed. Dit "boycotblok" wil hiermee duidelijk maken "dat de tijd van waarschuwingen en symbolische verontwaardiging voorbij is". "Voor ons is het duidelijk: alle rode lijnen zijn allang en breed vertrapt door bombardementen, blokkades, apartheid, decennia van koloniale bezetting, etnische zuivering en genocide." De beweging roept op tot "boycot, desinvesteren en harde sancties" tegen Israël.

Eerder op de dag was het ook druk in metro's en trams die richting het Museumplein reden. Sommige trams zijn vol, ziet een ANP-verslaggever. Ook de hal van station Amsterdam-Zuid staat vol mensen en op de perrons staat men rijendik te wachten op de metro. De passage onder het Rijksmuseum is met hekken afgesloten.

Free Press Unlimited

Op het Museumplein staat een witte tent van Free Press Unlimited. De organisatie vraagt hiermee aandacht voor de extreem gevaarlijke situatie van journalisten in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Ook is er een speelplek ingericht voor kinderen van demonstranten, georganiseerd door Save the Children. Zij kunnen daar spelletjes spelen en er is een babbeltent, waar ze kunnen praten over wat oorlog met ze doet.

Hart van Nederland/ANP

